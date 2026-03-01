'POTRAJAĆE OVO PAR NEDELJA' Hrvat u Dubaiju dobio savet koji LEDI KRV u žilama: Ni slučajno...

Napetosti na Bliskom istoku eskalirale su nakon što su SAD i Izrael juče izveli smrtonosne napade na Iran, uključujući i glavni grad Teheran.

Vazdušni saobraćaj u regionu gotovo je paralizovan. British Airways, Virgin Atlantic i Wizz Air među aviokompanijama su koje su otkazale ili preusmerile letove ka Bliskom istoku iz bezbednosnih razloga. Iranski i izraelski vazdušni prostor su zatvoreni, a međunarodni letovi izbegavaju region.

Letovi su otkazani i sa najvećih aerodroma u Dubaiju - Dubai International i Al Maktoum International. Qatar Airways je privremeno obustavio saobraćaj ka Dohi, dok su British Airways i druge kompanije otkazale linije ka Tel Avivu, Bahreinu, Dubaiju i drugim destinacijama. Putnicima se savetuje da redovno proveravaju informacije kod svojih aviokompanija, dok britansko ministarstvo spoljnih poslova poziva svoje državljane u nekoliko zemalja Zaliva da se odmah sklone na bezbedno.

U toj situaciji našli su se i brojni Balkanci. Na Redditu se oglasio jedan Hrvat koji je zapeo u Dubaiju: „Ima li još putnika koji su zaglavljeni u Dubaiju? Ovde smo već nekoliko dana, večeras smo trebalo da letimo, ali je let otkazan.“ Njegova objava ubrzo je izazvala brojne reakcije drugih korisnika, koji su delili savete, iskustva i zabrinutost.

Jedan korisnik mu je poručio da ostane smiren i da računa na produženi boravak. Savetovao mu je da ostane na sigurnom, informiše se iz pouzdanih izvora i uhvati prvi avion nazad kada se aerodrom ponovo otvori, ali da realno računa na čekanje od nekoliko nedelja. Istakao je da komercijalni letovi neće ponovo krenuti dok bezbednosne procene ne budu potpuno jasne, odnosno dok god traju borbe i dok „svašta leti okolo“. Posebno je naglasio važnost javljanja ambasadi kako bi evidentirali da su hrvatski državljani zaglavljeni u tom području, u slučaju organizovanja čarter evakuacije. Spomenuo je i mogućnost letova iz okolnih zemalja, ali uz upozorenje da bi dolazak do njih mogao biti logistički veoma zahtevan.

Drugi korisnik naveo je da i sam koordinira situaciju unutar svoje firme jer mu je nekoliko inženjera zaglavljeno u Dubaiju. Izrazio je frustraciju tvrdeći da od hrvatske ambasade za sada nema konkretne pomoći.

U raspravi se pojavilo i upozorenje da se putnici primire i kontaktiraju ambasade, posebno zbog mogućnosti zajedničke evakuacije državljana Evropske unije. Jedan komentator istakao je da je u ovakvim situacijama prednost biti član EU, jer se ponekad organizuju koordinisane akcije evakuacije. Takođe je apelovao na oprez pri objavljivanju sadržaja na društvenim mrežama, naglašavajući da fotografisanje eksplozija i deljenje lokacija može ugroziti ličnu bezbednost i bezbednost drugih.

Neki su pokušali da unesu dozu optimizma, ističući da su letovi otkazani prvenstveno radi bezbednosti putnika i da će se saobraćaj verovatno postepeno normalizovati kada se uvedu dodatne mere i smire tenzije. Jedan korisnik podelio je iskustvo svog strica koji je tokom građanskog rata bio zaglavljen u Libiji, gde je boravio poslovno. Tada je, kako navodi, bilo potrebno nekoliko dana da se organizuju konvoji i evakuacioni letovi, uz procenu da bi Ujedinjeni Arapski Emirati mogli relativno brzo stabilizovati situaciju.

Drugi su podelili i sveža iskustva. Prijatelji jednog komentatora iz Srbije, koji žive u Dubaiju, bili su već u avionu na pola puta ka Beogradu kada je napad počeo. Zbog zatvaranja iranskog vazdušnog prostora nisu dobili dozvolu da nastave let, a nakon pregovora avion je vraćen u Dubai. „Kažu da im nije bilo svejedno“, navodi se u komentaru.

Autor: Iva Besarabić