DUBAI U PLAMENU, U ABU DABIJU IMA MRTVIH! Turistički raj u grotlu rata: Rakete lete nebom dok se ljudi sunčaju, turističke atrakcije u plamenu

Ujedinjeni Arapski Emirati, omiljena destinacija brojnih turista, preko noći su se našli u epicentru stravičnog sukoba. Nakon što su Amerika i Izrael izveli udare na Iran, Teheran je pokrenuo žestoku raketnu odmazdu na američke baze na Bliskom istoku, a na meti ovog nezapamćenog haosa našli su se Dubai i Abu Dabi.

U Dohi i Dubaiju eksplozije i sirene za vazdušnu uzbunu ponovo su se čule kasno u noć, javio je CNN.

I najveća američka vazdušna baza na Bliskom istoku, Al Udeid u Kataru, našla se na meti iranskog raketnog napada.

Iran napao aerodrom u Dubaiju

Međutim, najdramatičnija situacija bila je na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju koji je pogođen tokom iranskih napada na SAD i Izrael. Tom prilikom povređeno je najmanje četiri osobe. Srbima u Dubaiju noćas je stiglo i hitno upozorenje na napade.

Vladina kancelarija tvrdi da je aerodrom pretrpeo "manju štetu" u incidentu, koji je u međuvremenu stavljen pod kontrolu.

Tokom noći stigla je i vest da je ubijen vođa Irana Ali Hamnei, što je potvrdio i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp

Rakete lete iznad ljudi na bazenu

U Dubaiju je juče preko dana odjeknulo najmanje pet snažnih eksplozija, od kojih su četiri bile izuzetno jake. Odmah su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane (PVO), a društvene mreže preplavili su nadrealni i zastrašujući snimci: turisti u kupaćim kostimima leže na ležaljkama pored bazena, dok im iznad glava lete projektili i na nebu se pojavljuju tragovi dima.

Pored turističkih zona, dramatičan video snimak reportera CNN-a prikazuje gust dim koji se diže iz područja blizu luke Džabal Ali, jednog od najvažnijih globalnih čvorišta za brodarstvo i logistiku. Iako u samom Dubaiju nema poznatih američkih vojnih objekata, strah i panika preplavili su čitav grad.

Dim iznad Burdž Kalife i hitna evakuacija

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci raketa koje paraju nebo i iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu. Prema nepotvrđenim navodima, usled ogromnog straha za bezbednost, pokrenuta je evakuacija ovog simbola Dubaija.

Najveći udarac pretrpeo je civilni i turistički sektor.

Međunarodni aerodromi u Dubaiju (DXB i DWC) su potpuno paralisani i obustavili su sve letove na neodređeno vreme. Hiljade letova ka Evropi, Aziji i Americi su otkazani ili preusmereni, a stotine putnika ostalo je zaglavljeno i zarobljeno u terminalima aerodroma. Nadležni su uputili hitan apel putnicima da ne kreću prema aerodromima do daljnjeg.

Jedna raketa pogodila je Palma Džumeiru, čuveno veštačko ostrvo u Dubaiju.

U Abu Dabiju ima i mrtvih

Dok je Dubai pokušavao da se izbori sa prekinutim letovima i panikom na ulicama zbog napda Irana, iz susednog Abu Dabija stigle su još tragičnije vesti. Tamo je prijavljeno da je jedna osoba, inače azijski državljanin, stradala nakon što su delovi presretnute iranske rakete pali direktno na stambeno područje, uzrokujući pritom i veliku materijalnu štetu.

