U TOKU EVAKUACIJA BURDŽ KALIFE! Omiljenje destinacije Srba mete NAPADA Irana - Tresu se Dubai i Abu Dabi, aerodrom PARALISAN (VIDEO)

Iran je danas lansirao rakete na američke vojne baze na Bliskom istoku, kao odgovor na napad Izraela i Amerike, a na udaru su se našli i Dubai i Abu Dabi.

Iran je, u odmazdi na napad Amerike i Izraela, lansirao rakete i na Ujedinjene Arapske Emirate, a na društvenim mrežama objavljeni su snimci raketa iznad Dubaija, uključujući jednu iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu.

Na snimcima se vidi kako ljudi leže na ležaljkama kod bazena, dok se na nebu pojavljuje dim.

Prema nepotvrđenim navodima, u toku je evakuacija Burdž Kalife.

U Abu Dabiju je jedna osoba stradala, nakon što su ostaci rakete pali na stambeno područje.

Iran je rano jutros pokrenuo raketne napade usmerene na ključne američke vojne objekte u: Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Bahreinu

Kuvajtsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade na svom tlu, za koje je navelo da ih je Iran sproveo "flagrantno kršeći" vazdušni prostor te zemlje i međunarodno pravo.

U saopštenju se navodi da Kuvajt zadržava pravo da odgovori na način koji je "srazmeran obimu i prirodi ovog napada".

Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) izdala je savet vazdušnim operaterima da izbegavaju letove u regionu tekuće vojne intervencije na Bliskom istoku zbog izraelskih i američkih napada na Iran.

Protivvazdušna odbrana (PVO) je aktivirana, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se kako je aerodrom u Dubaiju paralisan.

EASA je upozorila na visok rizik po civilno vazduhoplovstvo u ovom regionu, preneo je Rojters. Zbog napetosti izazvanih napadima, mnoge avio-kompanije su odlučile da vrate svoje avione.

U pitanju su: Er Arabija, Er Frans, Er Indija, Bulgarija Er, Lufthanza, Norvežan Er, Oman Er, Katar Ervejz, ruski avio-prevoznici, Turkiš Erlajns, Virdžin Atlantik i Viz Er.

