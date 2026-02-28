AKTUELNO

Svet

PRVA REAKCIJA RUSIJE! Moskva BESNA zbog napada Izraela i Amerike na Iran: Trampu se ovo neće svideti

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vladimir Gerdo, Sputnik ||

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije navelo je danas u saopštenju da je napad Amerike i Izraela na Iran bila planirana vojna akcija protiv suverene države.

Rusija se oglasila o napadu na Iran

- Obim i karakter prethodnih vojno-političkih i propagandnih priprema za ovaj nepromišljeni potez, uključujući prebacivanje velike američke vojne grupacije u region, ne ostavljaju sumnju da se radi o unapred planiranom i neprovociranom aktu oružane agresije protiv suverene i nezavisne države, člana UN, u suprotnosti sa osnovnim principima i normama međunarodnog prava - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao je ranije danas da je Izrael pokrenuo preventivni napad protiv Irana kako bi uklonio pretnje po bezbednost zemlje i da je u celoj zemlji proglašeno vanredno stanje.

Izvor je za CNN potvrdio da je izraelski napad na Iran bio koordinisan sa Amerikom. Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da je započeo "prvi talas opsežnih raketnih i bespilotnih napada" na Izrael, objavila je agencija Tasnim.

U saopštenju je navedeno da su napadi usledili "kao odgovor na neprijateljsku i kriminalnu agresiju neprijatelja na Islamsku Republiku Iran".

