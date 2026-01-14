AKTUELNO

Svet

NAPETOST RASTE: Italija pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Italija je pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije u zemlji, saopštilo je danas italijansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Italijanski ministar Antonio Tajani trenutno drži sastanak u kriznoj sobi Ministarstva spoljnih poslova sa zvaničnicima italijanskog Ministarstva odbrane i bezbednosti, italijanskim ambasadorom u Teheranu i ambasadorima zemalja uključenih u aktuelnu krizu u Iranu, prenosi Ansa.

Prema ministarstvu, u Iranu živi oko 600 Italijana, većina njih u oblasti Teherana.

Dva evropska zvaničnika navela su danas da američka vojna intervencija u Iranu deluje verovatno, pri čemu je jedan od njih rekao da bi do nje moglo doći u naredna 24 sata.

Neimenovani izraelski zvaničnik takođe je izjavio da "izgleda da je predsednik SAD Donald Tramp doneo odluku o intervenciji" iako obim i tačan vremenski okvir još nisu poznati, preneo je ranije Rojters.

Autor: Iva Besarabić

#Iran

#Italija

#Rat

#građani

#protesti

POVEZANE VESTI

Svet

Evropska država pozvala svoje državljane da odmah napuste Rusiju

Svet

Nemačka pozvala svoje državljane da odmah napuste Liban

Svet

PANIKA: SAD pozvale svoje državljane da što pre napuste Haiti!

Svet

'JAPANSKA VOJSKA SPREMNA DA BRANI TAJVAN' Kina HITNO pozvala svoje državljane da ne putuju u Japan! Rastu tenzije na Dalekom istoku!

Svet

Amerikanci izdali hitno saopštenje svojim državljanima: ODMAH NAPUSTITE IRAN

Svet

Austrija proterala dvojicu ruskih diplomata