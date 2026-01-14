NAPETOST RASTE: Italija pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije

Italija je pozvala svoje državljane da napuste Iran zbog bezbednosne situacije u zemlji, saopštilo je danas italijansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Italijanski ministar Antonio Tajani trenutno drži sastanak u kriznoj sobi Ministarstva spoljnih poslova sa zvaničnicima italijanskog Ministarstva odbrane i bezbednosti, italijanskim ambasadorom u Teheranu i ambasadorima zemalja uključenih u aktuelnu krizu u Iranu, prenosi Ansa.

Prema ministarstvu, u Iranu živi oko 600 Italijana, većina njih u oblasti Teherana.

Dva evropska zvaničnika navela su danas da američka vojna intervencija u Iranu deluje verovatno, pri čemu je jedan od njih rekao da bi do nje moglo doći u naredna 24 sata.

Neimenovani izraelski zvaničnik takođe je izjavio da "izgleda da je predsednik SAD Donald Tramp doneo odluku o intervenciji" iako obim i tačan vremenski okvir još nisu poznati, preneo je ranije Rojters.

Autor: Iva Besarabić