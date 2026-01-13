Amerikanci izdali hitno saopštenje svojim državljanima: ODMAH NAPUSTITE IRAN

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Iranu, koja deluje putem interneta budući da Amerikanci nemaju svoje predstavnike u ovoj bliskoistočnoj zemlji, pozvala je američke državljane da "odmah" napuste zemlju ako je to moguće i da imaju plan za odlazak koji se ne "oslanja" na pomoć američke vlade.

"Protesti širom Irana eskaliraju i mogu da postanu nasilni, što bi rezultiralo hapšenjima i povredama. U toku su pojačane mere bezbednosti - zatvaranje puteva, poremećaji javnog prevoza i blokade interneta. Vlada Irana je ograničila pristup mobilnim, fiksnim i nacionalnim internet mrežama. Avio-kompanije nastavljaju da ograničavaju ili otkazuju letove do i iz Irana, a nekoliko njih je obustavilo usluge do petka, 16. januara", navodi se u bezbednosnom upozorenju objavljenom jutros, prenosi "Gardijan".

Takođe, državljanima SAD se preporučuje da izbegavaju demonstracije, da budu neupadljivi i, da razmotre napuštanje Irana "kopnenim putem" u Jermeniju ili Tursku.

Protesti u Iranu počeli su 28. decembra prošle godine. Demonstranti su zahtevali ekonomske reforme u početku, međutim sada se zahteva smena vlasti i Islamske Republike. Dosad je stradalo na desetine civila, a mnogi su povređeni i uhapšeni.

Autor: D.Bošković