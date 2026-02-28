LJUDI UŽIVAJU NA BAZENU, ONDA JE UDARILA RAKETA! Dubai i Abu Dabi na meti napada Irana: Dim IZNAD BURDŽ KALIFE, u toku evakuacija?! (VIDEO)

Kuvajt je osudio iranske napade uz izjavu da zadržava pravo na adekvatan odgovor zbog povrede teritorije. Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) savetuje aviokompanije da izbegavaju letove iznad regiona zbog visokog rizika po civilno vazduhoplovstvo.

Iran je lansirao rakete na američke baze na Bliskom istoku, a na udaru su se našli i Dubai i Abu Dabi.

Iran je, u odmazdi na napad Amerike i Izraela, lansirao rakete i na Ujedinjene Arapske Emirate.

Rakete iznad Dubaija

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci raketa iznad Dubaija, uključujući jednu iznad Burdž Kalife, najviše zgrade na svetu. Na snimcima se vidi kako ljudi leže na ležaljkama kod bazena, dok se na nebu pojavljuje dim.

Prema nepotvrđenim navodima, u toku je evakuacija Burdž Kalife.

❗️ New explosions in Abu Dhabi and Dubai pic.twitter.com/dWkZUTfdUO — NEXTA (@nexta_tv) 28. фебруар 2026.

U Abu Dabiju je jedna osoba stradala, nakon što su ostaci rakete pali na stambeno područje.

Iran je rano jutros pokrenuo raketne napade usmerene na ključne američke vojne objekte u:

Kuvajt preti odgovorom

Kuvajtsko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade na svom tlu, za koje je navelo da ih je Iran sproveo "flagrantno kršeći" vazdušni prostor te zemlje i međunarodno pravo.

🇦🇪 Dubai'de Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa tahliye ediliyor.#saldırı



pic.twitter.com/m7eHz42Ifq — Güncel Haber (@Guncelhaber360) 28. фебруар 2026.

U saopštenju se navodi da Kuvajt zadržava pravo da odgovori na način koji je "srazmeran obimu i prirodi ovog napada".

EASA savetuje vazdušne operatere da izbegavaju prostor u blizini intervencije

Evropska agencija za bezbednost vazduhoplovstva (EASA) izdala je savet vazdušnim operaterima da izbegavaju letove u regionu tekuće vojne intervencije na Bliskom istoku zbog izraelskih i američkih napada na Iran.

EASA je upozorila na visok rizik po civilno vazduhoplovstvo u ovom regionu, preneo je Rojters. Zbog napetosti izazvanih napadima, mnoge avio-kompanije su odlučile da vrate svoje avione.

U pitanju su:

- Er Arabija

- Er Frans

- Er Indija

- Bulgarija Er

- Lufthanza

- Norvežan Er

- Oman Er

- Katar Ervejz

- Ruski avio-prevoznici

- Turkiš Erlajns

- Virdžin Atlantik

- Viz Er

Autor: Jovana Nerić