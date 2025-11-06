AKTUELNO

Svet

Totalni kolaps na jednom od najpoznatijih aerodroma: Otkazano čak 4.000 letova, ljudi u ogromnoj panici

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Virginia Mayo ||

SAD smanjuju letove za 10 odsto na 40 aerodroma zbog obustave rada vlade i manjka kontrolora leta, uz sve češća kašnjenja.

Sjedinjene Američke Države od petka će postepeno smanjivati vazdušni saobraćaj na 40 najvećih aerodroma, sve do ukupnog smanjenja od 10 odsto.

Prvog dana broj letova biće smanjen za 4 odsto, zatim za 5 u subotu, 6 u nedelju, a naredne nedelje mera će dostići punih 10 procenata. Ova odluka mogla bi da pogodi između 3.500 i 4.000 letova dnevno, saopštili su američki zvaničnici.

Administrator FAA Brajan Bedford izjavio je da je mera neophodna kako bi se rasteretili kontrolori leta, koji tokom obustave rada vlade već mesec dana rade bez plate. Naglasio je da su bezbednost i stabilnost sistema prioritet, te da bi dodatne restrikcije mogle biti uvedene ako se zastoj vlade nastavi.

Prema podacima medija, među aerodromima koji bi mogli biti pogođeni nalaze se Boston Logan, Njujork La Gvardija, Los Anđeles i Dalas/Fort Vort. Nedostatak oko 2.000 kontrolora leta dodatno komplikuje situaciju, dok su tokom vikenda već zabeležena kašnjenja više od 10.000 letova. Avio-kompanije i sindikati pozivaju Kongres da reši zastoj i spreči veće poremećaje u saobraćaju.

Autor: A.A.

#Aerodrom

#SAD

#letovi

POVEZANE VESTI

Svet

Više od 4.200 letova kasni, a 557 je otkazano u SAD: Šta stoji iza haosa na aerodromima?

Svet

Otkazano 1.400 letnjih letova zbog nedostatka pilota! Čuvena avio-kompanija, preduzima krizne mere: Evo kolike su njihove plate u Srbiji i svetu

Svet

Žuta upozorenja u Holandiji zbog oluje Ejmi: Otkazano skoro 140 letova

Svet

Haos na nemačkim aerodromima: Otkazano preko 3.400 letova

Svet

PENTAGON U PANICI: Amerika možda neće moći da isplati vojsku od 15. novembra!

Hronika

Haos na na auto-putu blizu aerodroma Nikola Tesla: Težak udes napravio kolaps