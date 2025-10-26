PENTAGON U PANICI: Amerika možda neće moći da isplati vojsku od 15. novembra!

Sjedinjene Američke Države suočavaju se sa ozbiljnom finansijskom krizom zbog blokade rada vlade, a posledice bi mogle pogoditi i same pripadnike vojske.
Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da će vojnici dobiti svoje naredne plate, ali je upozorio da bi od 15. novembra isplata mogla biti obustavljena.
– Mislim da ćemo moći da ih isplatimo na početku novembra, ali od 15. novembra naši vojnici i pripadnici službe koji su spremni da rizikuju svoje živote neće moći da budu plaćeni – rekao je Besent za CBS, tokom samita ASEAN-a u Maleziji, gde boravi zajedno sa predsednikom Donaldom Trampom.
#ThisIsTrumpsShutdown☠️☠️ Treasury Secretary Scott Bessent says U.S. won't be able to pay military by Nov. 15 amid government shutdown - CBS News https://t.co/0JV12qANjs— Merribeth Herbert (@beansi50) 26. октобар 2025.
Besent je za krizu okrivio demokrate u Kongresu, optužujući ih da su više fokusirani na predizborne kampanje nego na interese američkog naroda.
Blokada rada vlade počela je 1. oktobra, na početku fiskalne 2026. godine, kada su demokrate u Senatu odbile da podrže kratkoročni zakon o finansiranju koji bi omogućio nastavak rada saveznih institucija do 21. novembra.
Glavni kamen spoticanja je pitanje zdravstvenog osiguranja – demokrate traže produženje poreskih olakšica, dok republikanci insistiraju da se o tome razgovara tek nakon što se vlada odblokira.
U međuvremenu, lideri Pentagona i vojni analitičari upozoravaju da bi neisplaćivanje plata vojnicima moglo imati ozbiljne posledice po moral i operativnu spremnost američkih snaga.
Autor: Dalibor Stankov