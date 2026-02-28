Jedna osoba poginula u Abu Dabiju posle raketnog napada Irana

Jedna osoba je poginula danas u Abu Dabiju nakon što su PVO snage Ujedinjenih Arapskih Emirata presreli iranske balističke rakete, prenela je državna novinska agendija UAE.

Poput Iraka, Katara i Kuvajta i Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili danas da zatvaraju svoj vazdušni prostor, prenela je državna agencija WAM.

Ranije danas bahreinska državna novinska agencija BNA prenela je da je centar Pete flote američke mornarice, koji upravlja operacijama u regionu Bliskog istoka, "izložen raketnom napadu".

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, preneo je Gardijan.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmerena prema zemlji.

Autor: S.M.