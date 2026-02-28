AKTUELNO

Svet

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju posle raketnog napada Irana

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Jedna osoba je poginula danas u Abu Dabiju nakon što su PVO snage Ujedinjenih Arapskih Emirata presreli iranske balističke rakete, prenela je državna novinska agendija UAE.

Poput Iraka, Katara i Kuvajta i Ujedinjeni Arapski Emirati su saopštili danas da zatvaraju svoj vazdušni prostor, prenela je državna agencija WAM.

Ranije danas bahreinska državna novinska agencija BNA prenela je da je centar Pete flote američke mornarice, koji upravlja operacijama u regionu Bliskog istoka, "izložen raketnom napadu".

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, preneo je Gardijan.

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmerena prema zemlji.

Autor: S.M.

#Abu Dabi

#Iran

#Raketa

#raketni napad

#žrtva

POVEZANE VESTI

Politika

MEĐU TEMAMA RAZGOVORA BIO JE I EXPO! Vučić se sastao sa šeikom bin Zajedom u Abu Dabiju (FOTO)

Ostali sportovi

SRPSKI MMA I DALJE PIŠE ISTORIJU, POKOREN JE I ABU DABI: Nemanja Blagojević je novi SVETSKI ŠAMPION!

Politika

'VUČIĆ JE PRIJATELJSTVO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM PRENEO NA CELU SRBIJU' Predrag Jeremić za Pink: Raduje me vojno-tehnička SARADNJA sa Ujedinjenim Arapskim

Politika

STRATEŠKI SASTANAK U EMIRATIMA: Vučić sa šeikom Bin Zajedom o dronovima, energetici i investicijama

Politika

SPEKTAKULARNO! Ujedinjeni Arapski Emirati pripremili specijalnu čestitku povodom Srpske nove godine! Vučić: Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je

Politika

Predsednik Vučić u Abu Dabiju prisustvuje otvaranju Nedelje održivosti