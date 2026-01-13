Predsednik Vučić u Abu Dabiju prisustvuje otvaranju Nedelje održivosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u ADNOC centar u Abu Dabiju, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti, koja okuplja globalne lidere.

Nedelja održivosti u Abu Dabiju je globalna inicijativa pokrenuta u cilju predstavljanja najviših dostignuća i aktuelnih trendova u oblastima tehnologije, energetike, obrazovanja i veštačke inteligencije u okviru održivog razvoja.

Na ceremoniji otvaranja obratiće se Sultan Al Džaber, ministar industrije i napredne tehnologije UAE i predsednik Masdara.

Vučić je stigao juče u Abu Dabi, a na aerodromu ga je dočekao šeik Mohamed bin Hamad bin Tahnun Al Nahjan, savetnik predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana.

Tokom boravka u Abu Dabiju, predsednik Vučić sastaće se sa domaćinom skupa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom.

Ovaj događaj, koji traje do 15. janaura, okuplja šefove država, predstavnike vlada, stručnjake, investitore i druge učesnike kako bi razmenili znanja, predstavili nove strategije i konkretna rešenja koja doprinose napretku na ekonomskom, socijalnom i ekološkom planu u skladu sa principima održivog razvoja.

Tokom sutrašnjeg dana, predsednik Vučić učestvovaće na panelu pod nazivom Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike, a prisustvovaće i ceremoniji uručenja Nagrade za održivost "Zajed", koja se tradicionalno dodeljuje u okviru ovog skupa.

