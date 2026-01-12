AKTUELNO

Politika

VUČIĆ STIGAO U UJEDINJENE ARAPSKE EMIRATE: Imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Ujedinjene Arapske Emirate, gde će prisustvovati svečanom otvaranju Nedelje održivosti 2026.

Foto: Ustupljene fotografije

- Radujem se susretu sa prijateljem @mohamedbinzayed , zahvalan što me je pozvao da učestvujem na @adswagenda , jednom od najvećih globalnih skupova u oblasti održivog razvoja, koji nosi poruku zajedničke odgovornosti za budućnost naše planete. Želim da i naša Srbija bude poput ove prelepe zemlje – uvek bezbedna, razvijena i izgrađena, ekološki održiva, primer i predvodnik svima koji žele stabilan napredak i prijateljske odnose sa svima koji dele iste vrednosti. U toj misiji, naši prijatelji iz UAE imaju snažnog i posvećenog partnera u Srbiji, koja će dati pun doprinos vrednostima koje je u svojim strateškim inicijativama postavio iskreni prijatelj naše Srbije, predsednik @mohamedbinzayed - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Video: Ustupljene fotografije

Autor: S.M.

#2026

#Aleksandar Vučić

#Nacije održivosti

#Ujedinjeni Arapski Emirati

#skup

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ U POSETI UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA: Predsednik na otvaranju Nedelje održivosti 2026, sastaće se i sa šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjan

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U MINHEN: Očekuju ga brojni, važni sastanci

Politika

Predsednik Vučić STIGAO u Pariz: Prisustvovaće CEREMONIJI otvaranja Olimpijskih igara, ali i PRIJEMU koji priređuje Emanuel Makron!

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U NJUJORK: U četvrtak Generalna skupština UN, u delegaciji i ministar Đurić

Politika

VUČIĆ VEČERAS U PUTINCIMA: Predsednik Srbije prisustvuje svečanom otvaranju sportske hale

Politika

'BIĆE ODRŽANI IZBORI KOJI ĆE OPREDELITI SUDBINU SRBIJE' Vučić u Rumi: Danas ste mogli da čujete 'streljaćemo Vučića', ali šta onda? Je li to vaš progr