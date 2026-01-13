AKTUELNO

Politika

SPEKTAKULARNO! Ujedinjeni Arapski Emirati pripremili specijalnu čestitku povodom Srpske nove godine! Vučić: Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je puno dok gledam najlepšu trobojku

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Srpsku novu godinu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su povodom ovog praznika postavili našu trobojsku na jednoj od najvećih kula u Abu Dabiju.

- Svako slavlje je lepše kada se podeli sa prijateljima, pa je tako i ova proslava Srpske nove godine posebna. Zahvalan Ujedinjenim Arapskim Emiratima na tome što su nam na najlepši način čestitali praznik - naveo je Vučić i dodao:

Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je večeras puno dok gledam najlepšu trobojku na svetu. Hvala vam još jednom, dragi prijatelji! Srećna Srpska nova godina! Živela Srbija!

Vučić je istakao da je na ovaj način Srbiji ukazana velika čast, koju niko nije mogao da zamisli.

- Mi smo ugled države, reputaciju gradili godinama, prijatelje nalazili svuda po svetu. Jeste li mogli da zamislite da će neko na ovakav način, na jednoj od spektakularnih kula u Abuz Dabiju da čestita na srpskom jeziku ćiriličkom i latiničkom pismu uz našu najlepšu trobojku, crveno, plavo, belu! Spektakularno da ne može spektakularnije - istakao je Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Srpska Nova godina

#Ujedinjeni Arapski Emirati

#Zastva

#čestitka

