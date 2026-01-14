AKTUELNO

STRATEŠKI SASTANAK U EMIRATIMA: Vučić sa šeikom Bin Zajedom o dronovima, energetici i investicijama

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Abu Dabiju sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom. Vučić je uoči susreta istakao da su UAE jedan od najvažnijih investitora u našoj zemlji i ocenio da je ovaj sastanak od ogromnog značaja za Srbiju.

Vojno-tehnička saradnja i transfer tehnologije

Glavne teme razgovora obuhvataju bilateralnu i vojno-tehničku saradnju, NIS, kao i geopolitička pitanja. Predsednik je podsetio da Srbija već kupuje deo dronova od UAE i najavio dalje tehnološko unapređenje saradnje.

"Razgovaraćemo o transferu tehnologije za različite stvari, od laserskih raketa, pa do svega drugog. To već postoji godinama", izjavio je Vučić, podsećajući da su Emirati prisutni u srpskoj poljoprivredi, energetici i projektu "Beograd na vodi".

Iskustvo liderstva i energetska tranzicija

Vučić je opisao predsednika UAE kao iskrenog prijatelja i jednog od najvažnijih svetskih lidera, naglasivši da je od njega mnogo naučio o upravljanju državom. On je povukao paralelu sa drugim naftom bogatim zemljama, ističući da uspeh Emirata potiče od sposobnog rukovodstva.

Nakon sastanka sa šeikom, predsednik Srbije će učestvovati na panelu "Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike" u okviru Nedelje održivosti 2026.

Ranije tokom posete, Vučić se sastao i sa ministrom spoljnih poslova UAE, šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom, sa kojim je razmatrao jačanje partnerstva u oblastima koje mogu ubrzati energetsku tranziciju i modernizaciju infrastrukture Srbije.

