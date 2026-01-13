VUČIĆ SA POTPREDSEDNIKOM VLADE I ŠEFOM DIPLOMATIJE UEA: Razgovarali smo o jačanju partnerstva, posebno u energetici i investicijama (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova UAE šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom uoči gala večere koju priređuje za učesnike Nedelje održivosti u Abu Dabiju.

- Prijateljski susret sa potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova UAE šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom. Razgovarali smo o jačanju partnerstva Srbije i UAE, posebno u oblastima energetike i investicija koje mogu ubrzati našu energetsku tranziciju i modernizaciju infrastrukture - poručio je Vučić.

- Zahvalio sam na srdačnom dočeku i pozivu, uz uverenje da ćemo kroz ovakve susrete i konkretne dogovore dodatno uspeti da povežemo naše institucije i kompanije, na obostranu korist i u interesu dugoročno održivog razvoja.

Autor: Iva Besarabić