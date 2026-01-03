AKTUELNO

'SITUACIJA JE POTENCIJALNO OPASNA' Zabranjeni američki letovi iznad Venecuele zbog 'vojne aktivnosti'

Foto: Tanjug AP/MAtias Delacroix

Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) obustavila je sve američke letove iznad Venecuele zbog "potencijalno opasne situacije".

Agencija je izdala hitno Obaveštenje vazdušnim misijama (NOTAM), navodeći "tekuću vojnu aktivnost" koja se odnosi na sve američke prevoznike, piše Skaj njuz.

Lokalni novinar u Karakasu rekao je Skaj njuzu da su vojne aktivnosti uključivale letove vojnih aviona, dok su komunikacije u glavnom gradu "utišane" i javnost nije obaveštena o uzroku eksplozija.

Prema informacijama novinarke Rosali Ernandez, napadi su mogli da se dese u regionima južnog Karakasa, uključujući predsedničku palatu Miraflores, aerodrom i vojnu bazu La Karlota.

Foto: Tanjug AP/Cristian Hernandez

Ona je dodala da te lokacije nisu zvanično potvrđene.

Politička opozicija u Venecueli, preko portparola Marije Korine Mačado, navela je da su pogođene glavna vojna baza Fuerte Tiuna, vazduhoplovna baza La Karlota, signalna antena El Vulkan i morska luka La Gvaira.

Najmanje sedam eksplozija zabeleženo je rano jutros u glavnom gradu Venecuele Karakasu, a građani prijavljuju eksplozije koje se čuju iz nekoliko vojnih objekata i sa aerodroma.

Građani su prijavili avione koji preleću iznad Karakasa i nestanke struje u raznim delovima grada.

Autor: Marija Radić

