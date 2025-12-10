AMERIKANCI NAPALI TANKER KOD VENECUELE: Zaplenjen brod sa naftom, tenzije između dve zemlje sve veće (VIDEO)

Američke snage su presrele i zaplenile tanker sa naftom koji je bio pod sankcijama kod obale Venecuele, potvrdili su više izvora za Rojters.

To je potez koji označava ozbiljnu eskalaciju tenzija između dve zemlje.

Bela kuća nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Državna naftna kompanija Petroleos de Venecuela SA i venecuelanska ministarstva za naftu i informisanje takođe nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar.

Zaplena bi mogla znatno otežati izvoz nafte Venecueli, jer će drugi prevoznici sada verovatno biti oprezniji pri utovaru venecuelanskih pošiljki. Većina venecuelanske nafte ide u Kinu, često preko posrednika, uz velike popuste zbog rizika od sankcija.

Vašington pojačava pritisak na Madura

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa pojačala je pritisak na predsednika Venecuele Nikolasa Madura, koga optužuje za vođenje narko-kartela. Pentagon je izvršio više od 20 racija na, kako navodi, brodove za šverc droge u vodama blizu Venecuele i Kolumbije, ubivši više od 80 osumnjičenih.

Tramp je više puta rekao da bi SAD mogle da pokrenu napade na kopnu i da su Madurovi „dani odbrojani“, dodajući da ne isključuju mogućnost kopnene invazije.

Madurova vlada tvrdi da su akcije SAD pokušaj zaplene venecuelanskih naftnih rezervi, među najvećima na svetu. Vest o zapleni tankera stigla je istog dana kada je Marija Korina Mačado, koja predvodi venecuelansku opoziciju protiv Madura, dobila Nobelovu nagradu za mir.

Podsetimo da su SAD u poslednjih nekoliko meseci rasporedile dodatne snage na Karibima i preusmerile najveći nosač aviona na svetu, USS Gerald R. Ford, iz Sredozemnog mora, kojeg prate i drugi ratni brodovi i bombarderi dugog dometa.

Maduro poziva građane na mobilizaciju

Maduro je poslednjih meseci pozivao Venecuelance da se ujedine protiv onoga što on naziva pretnjama SAD i da se pridruže civilnoj miliciji. Takođe je rasporedio trupe, brodove, avione i dronove na granicu sa Kolumbijom, u neke priobalne države i na jedno ostrvo.

PDVSA, državna naftna kompanija, kontroliše naftnu industriju zemlje i sarađuje sa međunarodnim partnerima, uključujući i američku kompaniju Chevron iz Hjustona, na bušenju na više lokacija u Venecueli.

Prema trenutnom aranžmanu, Ševron plaća vladi deo nafte koju proizvodi zajedno sa PDVSA kroz zajedničke projekte dve kompanije. Licenca koju je izdalo Ministarstvo finansija SAD oslobađa američku kompaniju od sankcija.

Autor: Iva Besarabić