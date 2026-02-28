TRAJE NAPAD NA AMERIČKE BAZE! Bliski istok u plamenu: Iran poslao rakete ka Kataru, Bahreinu i Abu Dabiju, jedna od meta sedište mornarice SAD

Mediji prenose da su se čule eksplozije u Bahreinu i Abu Dabiju, gradovima u kojima se nalaze američke vojne baze, ali ovi izveštaji još nisu zvanično potvrđeni.

Vlasti u Kataru, još jednoj zemlji sa američkom vojnom bazom, izdale su upozorenja putem mobilnih telefona, pozivajući ljude da ostanu u zatvorenom prostoru, preneo je "Gardijan".

Prema saopštenju katarskog Ministarstva odbrane, njihovi sistemi za presretanje raketa uspeli su da presretnu iransku raketu koja je bila usmerena prema zemlji.

Bahrein je saopštilo da je sedište Pete flote američke mornarice bilo meta raketnog napada. Nije ponudio nikakve druge neposredne informacije o napadu.

Autor: Iva Besarabić