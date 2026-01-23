ISTORIJSKI DAN U ABU DABIJU: Putin poslao jasne uslove, Tramp upozorava na gubitak teritorija! Zelenski prelomio: O ovome ćemo razgovarati

U Abu Dabiju su danas počeli sudbonosni trilateralni pregovori između delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Dok svet bez daha prati svaki korak pregovarača u neutralnim Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tenzije dostižu vrhunac nakon direktnih instrukcija koje su stigle iz Moskve i Vašingtona.

Ključne tačke pregovora: Šta je na stolu?

Iako su razgovori počeli neformalnim sastancima, atmosfera je krajnje ozbiljna. Evo šta su trenutno najvažnije vesti iz Abu Dabija:

PUTINOVE INSTRUKCIJE: Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov, potvrdio je da je ruska delegacija, predvođena šefom GRU Igorom Kostjukovim, dobila direktna uputstva od ruskog predsednika sinoć.

TRAMPOVO UPOZORENJE: Američki predsednik Donald Tramp bio je brutalan u proceni: "Bez brzog mira, Ukrajina će se suočiti sa novim teritorijalnim gubicima. Vreme ne radi za Kijev".

ZAHTEV MOSKVE: Rusija traži da ukrajinska vojska hitno napusti Donbas, dok Zelenski tvrdi da Moskva cilja na još 20% teritorije Donjecke oblasti koja je pod kontrolom Kijeva.

ZELENSKI O TERITORIJAMA: Ukrajinski predsednik je potvrdio da će se u Abu Dabiju razgovarati o teritorijalnim pitanjima, ali je poručio da neće lako odustati od onoga što je branjeno uz velike žrtve.

Ko su pregovarači?

Delegacije su sastavljene od ljudi od najvećeg poverenja trojice lidera:

SAD: Stiv Vitkof i Džared Kušner (Trampov zet i savetnik).

RUSIJA: Igor Kostjukov (šef GRU) i Kiril Dimitrijev.

UKRAJINA: Rustem Umerov, Kirilo Budanov i pregovarač David Arahamija.

Šta nas čeka večeras?

Zvanični trilateralni razgovori zakazani su za večeras, a prema izvorima iz Kijeva, planirana je i druga runda pregovora već sutra (subota). Zelenski je naglasio da je sporazum o bezbednosnim garancijama već spreman, ali da se čeka Donald Tramp da objavi datum i mesto potpisivanja.

Autor: Dalibor Stankov