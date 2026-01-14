Vučić u Abu Dabiju: Nadamo se većem dolasku privatnih i državnih kompanija iz UAE (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na panelu “Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike”, u okviru Nedelje održivosti u Abu Dabiju.

"Srbija želi transformativni pristup energetskoj tranziciji, što znači da, s jedne strane, treba da osiguramo energetsku bezbednost za naše građane, industriju i kompanije, dok sa druge strane moramo da dobijamo više energije iz obnovljivih izvora, što uopšte nije lako. To nije samo pitanje novca, već znanja i tehnologije", napisao je Vučić na svom Instagram profilu buducnostsrbijeav.

"Zato jačamo partnerstva sa pouzdanim prijateljima poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i izuzetno sam zahvalan Njegovom Visočanstvu, mom bratu i vrlo dragom prijatelju Mohamedu bin Zajedu. Ako je neko nešto već izmislio, ako je neko nešto već naučio, mi smo spremni da to naučimo od svojih prijatelja i nadamo se da ćemo u budućnosti moći da podignemo nivo te saradnje i partnerstva", dodao je.

Veoma je teško biti relativno mala zemlja i istovremeno čuvati svoju nezavisnost, suverenitet i samostalno donositi odluke. Mi to pokušavamo tokom čitave svoje istorije. Uprkos pritiscima velikih sila, Srbija ostaje posvećena očuvanju svoje energetske bezbednosti, suvereniteta i otvorenosti za investitore, naveo je.

Mi iskreno pozdravljamo investitore i želimo njihovo veće prisustvo u budućnosti. Nadamo se većem dolasku privatnih i državnih kompanija iz UAE. Verujemo da će prepoznati interes da ulažu u Srbiju i sarađuju sa nama, jer smo se pokazali kao iskreni prijatelji i bratska zemlja, ali i kao dobro mesto za ulaganje, zaključio je.

Autor: A.A.