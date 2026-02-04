ZELENSKI U ABU DABI POSLAO ČOVEKA KOJI ČINI 'ČUDA'! Ruska delegacija stigla u UAE, evo šta je ključna prepreka

Druga runda pregovora Ukrajine, Rusije i SAD u Abu Dabiju, novi trilateralni susret bi trebalo da traje dva dana U Abu Dabiju se danas održava nova runda trilateralnih pregovora Ukrajine, Rusije i SAD.

Ova runda u Ujednjenim Arapskim Emiratima (UAE) bi trebalo da potraje dva dana, nakon prvih sastanaka tri strane održanih krajem prošlog meseca, u pokušaju da se nađe način za okončanje rata u Ukrajini koji traje skoro već četiri godine.

Tramp je sinoć rekao je da je ruski predsednik Vladimir Putin održao reč time što nije napadao ukrajinske gradove nedelju dana, iako je Rusija potom izvršila najveći raketni i bespilotni napad na Kijev ove godine.

„Bilo je od nedelje do nedelje, a onda se otvorilo i sinoć su snažno pogođeni“, rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu, odgovarajući na pitanja o najnovijem ruskom napadu.

9:44 Zelenski pretio promenom pregovaračke pozicije

Zelenski juče, nakon žestokog ruskog noćnog napada na energetske objekte u Ukrajini, da će Kijev promeniti pregovaračku poziciju u skladu sa situacijom.

"U suštini, ruska vojska je iskoristila američki predlog da se udari stave na kratku pauzu ne da bi podržala diplomatiju, već da bi jednostavno nakupila rakete i sačekala najhladnije dane u godini, kada su na velikom delu teritorije Ukrajine temperature -20 stepeni Celzijusa i niže“, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, lansirano je "rekordno mnogo" balističkih raketa (32) i 11 raketa drugih tipova koje dolaze do cilja po balističkoj putanji.

9:42 Tramp se nada "dobrim vestima"

Tramp je uoči druge runde pregovora u Abu Dabiju izjavio početkom ove nedelje da bi njegova administracija uskoro mogla da ima dobre vesti u vezi sa svojim naporima da se okonča rat u Ukrajini.

- Mislim da nam ide veoma dobro sa Ukrajinom i Rusijom. Prvi put to kažem. Mislim da ćemo možda imati dobre vesti - rekao je Tramp.

9:35 Ko predvodi delegacije: Zelenski poslao pregovarača koji čini diplomatska "čuda"

Očekuje se da ukrajinsku delegaciju predvodi Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i čovek od poverenja predsednika Volodimira Zelenskog, za kojeg Dojče vele navodi da ga kolege opisuju kao veštog pregovarača sposobnog za diplomatska "čuda".

Ruski tim će ponovo predvoditi Igor Kostjukov, direktor vojnoobaveštajne službe GRU i mornarički oficir od karijere koji je pod zapadnim sankcijama zbog uloge u invaziji na Ukrajinu.

Kao i u prethodnoj rundi razgovora u Abu Dabiju prošlog meseca, američku delegaciju bi trebalo da predvode Stiv Vitkof, specijalni izaslanik predsednika Donalda Trampa, kao i Džared Kušner, zet i savetnik šefa Bele kuće.

Autor: S.M.