PREGOVORI BILI TEŠKI! Prvi snimak iz Abu Dabija, oglasila se Bela kuća, Zelenski: Ovo dugo nismo imali (VIDEO)

Trilateralni sastanak SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabiju, prvi tog tipa sa fokusom na statusu Donbasa, završen je večeras. Razgovori se nastavljaju sutra.

Delegacije SAD, Rusije i Ukrajine u Abu Dabi učestvuju na prvim trilateralnim pregovorima od početka ruske opšte invazije na Ukrajinu u februaru 2022.

Ovi pregovori dolaze u odsudnom trenutku za Ukrajinu koja se suočava sa ruskim vazdušnim udarima na njenu energetsku infrastrukturu po nakvećoj zimi, a istovremeno su prilika da se vidi da li Moskva zaista ozbiljna po pitanju mira.

Nezvanično: Pregovori bili teški, ali niko se nije "pravio glup"

Prema Telegram kanalu Ukraine Context, nezvaničnom kanalu koji prati rat u Ukrajini i diplomatska dešavanja, današnji pregovori između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država u Abu Dabiju bili su teški, ali relativno konstruktivni.

Kako autori kanala navode, za razliku od prethodnih ruskih delegacija, ovog puta „gotovo niko od ruskih pregovarača nije pokušao da se pravi glup ili da pregovore pretvori u lažno predavanje iz istorije“.

20:43 Pojavio se prvi snimak sa sastanka u Abu Dabiju

Na platformi X pojavio se prvi snimak trilateralnog sastanka ruske, ukrajinske i američke delegacije sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom u Abu Dabiju.

Američku delegaciju predstavljaju Džared Kušner, zet Donalda Trampa, i Stiv Vitkof, Trampov specijalni izaslanik za međunarodne pregovore, dok su u ime Ukrajine prisutni Rustem Umerov, ministar odbrane, i Kiril Budanov, šef vojnoobaveštajne službe.

⚡️The first footage of talks between Ukraine, the United States, and Russia in Abu Dhabi



The trilateral meeting will continue tomorrow.



In his evening address, Zelensky did not disclose details but stressed that the sides are discussing the parameters for ending the war. pic.twitter.com/CRD4SZh6Pf — NEXTA (@nexta_tv) 23. јануар 2026.

20:28 Oglasila se Bela kuća

Trilateralni razgovori između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije, održani danas u Abu Dabiju, ocenjeni su kao produktivni i nastaviće se sutra, javlja Skaj njuz. Ovu informaciju potvrdili su i američki i ruski izvori.

„Današnji trilateralni sastanak u Abu Dabiju između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra“, rekao je zvaničnik Bele kuće američkoj mreži NBC njuz.

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, strane su se takođe složile da nastave razgovore sutra.

20:14 Zelenski o situaciji na frontu i razgovoru sa ministrom odbrane

Zelenski je takođe izvestio o sastanku sa ministrom odbrane Fedorovim, gde su razgovarali o situaciji na frontu i tehnološkim odgovorima. On je izjavio da su ruski gubici u decembru prošle godine iznosili 35.000, što je ocenio kao veoma ozbiljnu cifru.

Razgovarano je i o kadrovskim pitanjima u vojsci, sa posebnim akcentom na vazduhoplovstvo, gde je pohvalio poboljšanu unutrašnju saradnju i analizu pogodaka radi povećanja efikasnosti sistema.

❗️Ukrainian, American, and Russian delegations in the UAE: there has already been a conversation, they are discussing the parameters for ending the war, – Zelenskyy.



“As for the content of the negotiations, it is still too early to draw any conclusions today – we will see how… pic.twitter.com/BOJAI1J653 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) 23. јануар 2026.

Zelenski je naložio svom timu da što pre razradi sporazume sa partnerima o nabavci raketa protivvazdušne odbrane. Pomenuo je pozitivan signal iz razgovora sa američkim predsednikom Trampom o raketama Patriot PAC-3, ali je naglasio potrebu za konkretnim isporukama i ubrzanjem logistike.

18.46 Pregovori ušli u drugi sat

Pregovori ruske, ukrajinske i američke delegacije traju već dva sata.

18.39 Ovo je glavna tema na stolu u Abu Dabiju

Uspostavljanje tampon-zona i mehanizmi kontrole među temama su pregovora o Ukrajini u Abu Dabiju, rekao je izvor za TASS.

18.25 TASS: Prva runda pregovora o Ukrajini u UAE održava se u zatvorenom formatu

Prve runda sastanka trilateralne radne grupe Rusije, SAD i Ukrajine o bezbednosnim pitanjima u Abu Dabiju održavaju se u zatvorenom formatu, bez planiranog prisustva medija, rekao je izvor za TASS.

- Mesto održavanja pregovora nije objavljeno, a ne očekuje se ni prisustvo medija. Barem je to strogi režim koji je na snazi za večeras - rekao je izvor, navodi agencija.

Prema dopisniku TASS, situacija oko glavnih hotela i predsedničke palate u Abu Dabiju je mirna, a patrole nisu pojačane.

17.50 Ukrajinska vojska tvrdi da je izvela noćni napad na rusko skladište nafte

Ukrajinska vojska s aopštila je da je tokom noći izvela napad na još jedno rusko skladište nafte.

Prema navodima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, meta je bilo skladište „Penzanefteprodukt“ u zapadnoj ruskoj oblasti Penza. Nakon napada izbio je požar, ali razmere štete za sada nisu poznate, prenosi Sky News.

Generalštab je takođe izvestio o napadima na radarsku stanicu na okupiranom Krimu.

Pored toga, navodi se da su pogođeni i ruski vojnici u okupiranoj oblasti Donjeck, kao i u ruskoj oblasti Belgorod. Ovi napadi deo su kontinuiranih ukrajinskih napora usmerenih na slabljenje ruske naftne infrastrukture, sa ciljem da se omete snabdevanje ruske vojske.

17.43 Zelenski: Svi znaju šta treba da se uradi

Zelenski je pred zvanični početak pregovora održao konsultacije s ukrajinskim timom.

- Razgovarao sam sa šefom delegacije Rustemom Umerovim. Ceo tim je bio na spikerfonu – pričali smo sa svima. Svi znaju šta mora da se uradi - poručio je Zelenski iz Kijeva.

On je timu dao odobrenje da na licu mesta izaberu odgovarajući format pregovora pošto ulaze na do sada nepoznatu teritoriju, što bi verovatno trebalo da znači da će se prvi put naći licem u lice sa Rusima dok su Amerikanci u prostoriji.

17.35 Oglasio se predsednik Emirata

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata sastao se sa šefovima delegacija Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, poželeo im uspeh u pregovorima i naglasio značaj dijaloga za stabilnost regiona.

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su saopštili da su zvanično počeli trilateralni pregovori Ukrajine, Rusije i SAD.

- Pregovori su počeli u Abu Dabiju i planirani su da traju dva dana, u okviru aktulenih napora za promovisanje dijaloga i pronalaženje političkih rešenja krize - naveo je šeik Abdulah bin Zajed al Nahjan, vicepremijer i šef diplomatije UAE.

Oglasile se sirene u Kijevu, digla se dva MiG-31 koji nose KinžaleKijev post javlja da su vlasti ukrajinske prestonice oglasile vazdušnu uzbunu zbog mogućeg ruskog napada.

Sirene su se uključile nakon što je primećeno da je Rusija digla dva borbena aviona Russian MiG-31 koji mogu da nose hipersonične balističke rakete Kh-47M2 Kinžal.

Ovi projektili dostižu brzinu od 10 maha (oko 12.350 km/h) zbog čega Kijevljani imaju malo vremena da potraže skloništa.

