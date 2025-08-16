AKTUELNO

Svet

ZELENSKI IDE KOD TRAMPA: Prvo oglašavanje ukrajinskog lidera posle samita na Aljasci, podržao trilateralni sastanak

Foto: Tanjug AP/Mstyslav Chernov

Podržavamo predlog predsednika Trampa za trilateralni sastanak između Ukrajine, Amerike i Rusije. Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razgovarati na nivou lidera, a trilateralni format je pogodan za to, napisao je Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski planira da se sastane sa Donaldom Trampom u Vašingtonu već u ponedeljak, rekao je novinar "Aksiosa" Barak Ravid u emisiji X u subotu.

Ova informacija je stigla posle sastanka američkog lidera sa ruskim predsednikom Vladmirom Putinom na Aljasci juče.

Predsednik Ukrajine podržao je predlog za trilateralni sastanak između Ukrajine, SAD i Rusije, a detalji pregovora biće razmotreni, kako je naveo, sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u ponedeljak Vašingtonu.


- Podržavamo predlog predsednika Trampa za trilateralni sastanak između Ukrajine, Amerike i Rusije. Ukrajina naglašava da se ključna pitanja mogu razgovarati na nivou lidera, a trilateralni format je pogodan za to. Razgovaraću o svim detaljima sa predsednikom Trampom u Vašingtonu u ponedeljak. Zahvalan sam na pozivu - rekao je Zelenski u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Američki predsednik Donald Tramp je nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, da je sada na ukrajinskom predsedniku Zelenskom "da postigne dogovor" sa ruskom stranom za rešavanje sukoba u Ukrajini, i potvrdio da spremnost da učestvuje na trilateralnom sastanku lidera SAD,Ukrajine i Rusije.

Tramp je naglasio da je njegova poruka Zelenskom: "napravite dogovor".

On je u intervjuu za Foks njuz snimljenom na Aljasci nakon sastanka sa Putinom dodao i da "evropske države moraju malo da se uključe".

Autor: D.B.

#tramp

#zelenski

