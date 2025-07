ZELENSKI SE JAVIO SA UDARNIM VESTIMA Sve će se desiti za dva dana (VIDEO)

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da su naredni pregovori između Rusije i Ukrajine zakazani za sredu, 23. jul, i da će se održati u Turskoj.

- Sledeća runda pregovora sa Ruskom Federacijom planirana je za sredu u Turskoj - naveo je Zelenski u obraćanju javnosti, ne precizirajući detalje dnevnog reda ili nivo delegacija.

On je saopštio da je sa ministrom odbrane Rustemom Umerovim razgovarao o pripremama za razmenu zarobljenika, kao i o predstojećem sastanku sa ruskom stranom u Turskoj.

„Detaljnije informacije biće predstavljene u utorak“, izjavio je Zelenski u svom večernjem video-obraćanju.

Turska, koja se pozicionira kao posrednik u konfliktu, i ranije je bila domaćin diplomatskih susreta zaraćenih strana. Očekuje se da će tema pregovora biti humanitarni koridori, razmena zarobljenika i eventualno primirje, ali zvanična potvrda tih tačaka još nije stigla.

All day today, efforts have been underway to eliminate the consequences of the Russian strike on our cities and communities. Various regions – from Kharkiv and Sumy to Ivano-Frankivsk. There was a massive attack on Kyiv. A significant number of “shaheds” and missiles were shot… pic.twitter.com/RpDhSjBIIS