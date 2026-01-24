Završeni pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva u Abu Dabiju: Evo šta se sve razmatralo

Bezbednosni pregovori između delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva završeni su u Abu Dabiju, javljaju RIA Novosti.

Ruska radna grupa, na čelu sa načelnikom Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga, admiralom Igorom Kostjukovim, vratila se u hotel, navodi agencija.

Ranije je novinaska agencija TASS izvestila, pozivajući se na obavešeni izvor, da pregovarački timovi u Abu Dabiju proučavaju i razmatraju nekoliko dokumenata o miru u Ukrajini.

On je dodao da se „razmatraju i teritorije i garancije i drugi aspekti“, navela je agencija.

To je bio prvi sastanak kojem su prisustvovale sve tri zemlje od početka rata pre skoro četiri godine, ističu zvaničnici.

Razgovori ukrajinske, ruske i američke delegacija u Abu Dabiju o postizanju mirovnog rešenja za Ukrajinu, koji su počeli juče, nastavljeni su jutros takođe iza zatvorenih vrata.

U trilateralnim razgovorima u Abu Dabiju učestvovali su i američki izaslanik Stiv Vitkof, zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner, kao i sekretar za Vojsku u američkom Ministarstvu odbrane, general Danijel Driskol.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je juče da se na sastanku u Abu Dabiju razmatra sporno pitanje teritorije.

Teritorijalna pitanja ostaju sporna tačka jer Rusija zahteva da Ukrajina preda 20 odsto teritorije Donjecka koju još drži pod svojom kontrolom, dok je Zelenski odbio da se odrekne te teritorije.

