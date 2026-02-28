AKTUELNO

Svet

Tankeri sa naftom izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz nakon napada na Iran: OVO su najnovije informacije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ridge Leoni/U.S. Navy ||

Veći broj tankera za naftu ili gas izbegava plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji povezuje naftom bogati Persijski zaliv sa Indijskim okeanom, nakon što su SAD i Izrael bombardovali Iran, a brojni brodovlasnici sa oprezom prate razvoj situacije na Bliskom istoku.

Tankeri sa naftom i gasom se gomilaju i unutar i izvan ulaza u moreuz, pri čemu neki vlasnici preispituju svoju politiku o tranzitu, a drugi odobravaju plovidbu svojim brodovima, ali uz povećani oprez, prenosi portal Blumberg.

Ormuski moreuz je jedno od najvećih žarišta u periodima napetosti sa Iranom, jer petina svetske morske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi svakog dana tom rutom.

pročitajte još

SRAVNJENA REZIDENCIJA AJATOALAHA: Satelit potvrdio direktan pogodak u srce Teherana – Iranci tvrde: Hamnei je na sigurnom! (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Iran

#Izrael

#SAD

#ormutski moreuz

#tankeri

POVEZANE VESTI

Svet

Oglasio se Netanjahu nakon napada na Iran: Došlo vreme za uklanjanje egzistencijalne pretnje (FOTO)

Svet

Hitan apel Amerike: Nakon izvršenih napada zovu Kinu u pomoć

Svet

IRAN IMA ADUTE U SLUČAJU RATA SA IZRAELOM: Teheran može da zatvori moreuz od koga zavisi izvoz nafte i gasa

Svet

Sukob na Bliskom istoku se zahuktao: Teroristički napad kod Tel Aviva? (UZNEMIRUJUĆI SNIMAK)

Svet

TRAMP UŽIVO U PROGRAMU KRENUO DA PSUJE ZBOG IRANA I IZRAELA! Snimak obišao planetu, pogledajte šta je rekao nakon kršenja primirja - Ovaj put NIJE BIR

Svet

Desetine mrtvih u Nigeriji nakon što se prevrnuo šleper s naftom: Meštani požurili da pokupe gorivo