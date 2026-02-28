Tankeri sa naftom izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz nakon napada na Iran: OVO su najnovije informacije

Veći broj tankera za naftu ili gas izbegava plovidbu kroz Ormuski moreuz, koji povezuje naftom bogati Persijski zaliv sa Indijskim okeanom, nakon što su SAD i Izrael bombardovali Iran, a brojni brodovlasnici sa oprezom prate razvoj situacije na Bliskom istoku.

Tankeri sa naftom i gasom se gomilaju i unutar i izvan ulaza u moreuz, pri čemu neki vlasnici preispituju svoju politiku o tranzitu, a drugi odobravaju plovidbu svojim brodovima, ali uz povećani oprez, prenosi portal Blumberg.

Ormuski moreuz je jedno od najvećih žarišta u periodima napetosti sa Iranom, jer petina svetske morske nafte i tečnog prirodnog gasa prolazi svakog dana tom rutom.

Autor: Marija Radić