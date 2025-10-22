Desetine mrtvih u Nigeriji nakon što se prevrnuo šleper s naftom: Meštani požurili da pokupe gorivo

Desetine ljudi je poginulo u eksploziji tankera na naftu u centralnoj nigerijskoj saveznoj državi Niger, nakon što je vozilo skliznulo s puta i udarilo, prosipajući gorivo.

Meštani su požurili da sakupe gorivo iz prevrnutog šlepera, koji je iznenada eksplodirao, izazvavši ogromnu vatru koja ih je zahvatila. Prema izveštajima, oko 30 ljudi je poginulo, dok je najmanje 40 osoba zadobilo povrede različitog stepena, preneo je BBC.

Intenzivna vatra spalila je mnoge žrtve do neprepoznatljivosti, a povređeni su prebačeni u obližnju bolnicu na lečenje.

Eksplozije tankera predstavljaju ponavljajuću tragediju u Nigeriji, uprkos višestrukim upozorenjima o opasnostima sakupljanja prosutog goriva.

Dozens killed in Nigeria fuel tanker explosion https://t.co/7v7LYR22Mc — BBC News (World) (@BBCWorld) 22. октобар 2025.

Nesreća se dogodila u blizini zajednica Esan i Badegi, duž puta Bida-Agaie u lokalnoj upravi Katcha u saveznoj državi Niger.

Agencija za bezbednost puteva Nigerije je, prema navodima novinske agencije Reuters, saopštila da je u nesreći poginulo najmanje 35 ljudi, dok je lokalni koordinator Nacionalne agencije za vanredne situacije rekao za AFP da je "29 mrtvih i 42 povređena".

Zvaničnici su za BBC rekli da su reagovali na incident, ali nisu mogli da potvrde tačan broj pogođenih. Guverner savezne države Niger, Mohammed Umaru Bago, izrazio je saučešće podoricama nastradalih, opisujući incident kao "zabrinjavajući, nesrećan i tragičan".

"Žalosno je kako ljudi i dalje prilaze prevrnutom tankeru da bi pokupili njegov sadržaj", uprkos brojnim kampanjama podizanja svesti, navodi se u saopštenju njegovog glavnog sekretara za štampu Bologija Ibrahima.

Tanker, koji je prevozio naftne proizvode iz Lagosa u južnoj Nigeriji ka severu, navodno je sleteo s puta zbog lošeg stanja saobraćajnice.

Loši uslovi na putevima su glavni uzrok saobraćajnih nesreća u zemlji. U oktobru prošle godine, u eksploziji cisterne sa gorivom poginulo je 153 ljudi u državi Džigava, na severozapadu Nigerije.

U januaru ove godine, kamion koji je prevozio oko 60.000 litara benzina prevrnuo se u blizini Suleje, takođe u državi Niger, pri čemu je poginulo najmanje 86 ljudi, a skoro 70 je povređeno.

Autor: Iva Besarabić