JEZIVA NESREĆA NA FLORIDI: Žena se džipom zakucala u zaštitnu ogradu, pa sleteli u kanal - Devetoro MRTVIH!

Devet osoba je poginulo, a jedna osoba je teško povređena kada je terensko vozilo sletelo sa puta u južnoj Floridi, udarilo u zaštitnu ogradu i uletelo u kanal, saopštile su danas vlasti.

Kancelarija šerifa za okrug Palm Bič saopštila je da žena za volanom izgubila kontrolu nad vozilom Ford Explorer u ponedeljak pri pokušaju da pređe u drugu traku i da je vozilo sletelo sa puta u kanal, preneo je AP.

Četiri osobe su bile mrtve na licu mesta, dok je pet preminulo u bolnici.

Last night in Belle Glade, a tragic crash occurred at the 5800 Block of Hatton Highway, resulting in multiple fatalities. Tragically, Fire Rescue confirmed 4 victims were pronounced deceased on the scene, and 6 were transported to a local hospital where 5 additional victims… pic.twitter.com/nyTdZhQCxv