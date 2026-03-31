Školska zvona će se za jedan deo učenika u Srbiji privremeno utišati već ove nedelje. Dok se jedni raduju dužem odmoru, drugi će na svoje slobodne dane morati da pričekaju do sredine aprila.
Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počinje već u petak, 3. aprila, i trajaće sve do 14. aprila. S druge strane, njihovi vršnjaci u centralnoj Srbiji imaće nešto kraći predah zbog uskršnjih praznika, pa u školu neće ići od 10. do 14. aprila.
Razlika u kalendaru potiče od toga što učenici u ostatku Srbije već imali devetodnevni raspust u februaru za Sretenje, dok škole u Vojvodini rade po pravilniku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.
Kada je kraj školske godine?
Osim informacija o raspustu, objavljeni su i ključni datumi za završetak nastave:
- 22. maj: Poslednji dan škole za maturante gimnazija.
- 29. maj: Kraj nastave za osmake i maturante srednjih stručnih škola.
- 12. jun: Kraj školske godine za osnovce od prvog do sedmog razreda.
- 19. jun: Poslednji radni dan za sve ostale srednjoškolce koji nisu završni razred.
Autor: D.S.