ĐACI, SPREMITE SE! Počinje prolećni raspust: Evo ko prvi ide na odmor, a ko će morati da sačeka još nedelju dana – DETALJAN KALENDAR DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE!

Školska zvona će se za jedan deo učenika u Srbiji privremeno utišati već ove nedelje. Dok se jedni raduju dužem odmoru, drugi će na svoje slobodne dane morati da pričekaju do sredine aprila.

Prolećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Vojvodini počinje već u petak, 3. aprila, i trajaće sve do 14. aprila. S druge strane, njihovi vršnjaci u centralnoj Srbiji imaće nešto kraći predah zbog uskršnjih praznika, pa u školu neće ići od 10. do 14. aprila.

Razlika u kalendaru potiče od toga što učenici u ostatku Srbije već imali devetodnevni raspust u februaru za Sretenje, dok škole u Vojvodini rade po pravilniku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje.

Kada je kraj školske godine?

Osim informacija o raspustu, objavljeni su i ključni datumi za završetak nastave:

- 22. maj: Poslednji dan škole za maturante gimnazija.

- 29. maj: Kraj nastave za osmake i maturante srednjih stručnih škola.

- 12. jun: Kraj školske godine za osnovce od prvog do sedmog razreda.

- 19. jun: Poslednji radni dan za sve ostale srednjoškolce koji nisu završni razred.

