DNEVNI HOROSKOP: Jarac pun energije, Ribe se zaljubljuju, a Rak na meti tračeva – pogledajte šta zvezde kažu za 19. april!

Saznajte šta vam zvezde donose ove nedelje – dok jedni pršte od energije i ljubavi, drugi će morati dobro da se čuvaju tračeva i drame!

OVAN

Voz je krenuto, te uskačite pod hitno. Ljudi ko vas neće imati razumevanja za vaše emotivne drame danas, te se primirite. Ukoliko samo kukate možete sebi naškoditi, a i mogli biste biti izbačeni iz voza! Današnja energija vas uči kako da pooštrite svoj stav. Nemojte sve to shvatati lično, ali imajte na umu da postoje vrlo važne lekcije koje morate naučiti. Jedna od njih je i da naučite kada treba da ćutiti i budete poslušni.

BIK

Krenite danas u akciju. Spremni ste i prepuni energije. Organizujte sve oko vas i podelite zadatke. Potrebno vam je malo agresivnosti u nastupu i bićete sposobni da uradite ono što želite. Veliki je izazov kada sve radite sami, ali bolje bi bilo da prihvatite pomoć drugih. Na taj način će vam ostati vremena da se koncentrišete na neki svoj važan zadatak.

BLIZANCI

Danas dobro zaštitite svoje srce. Oko vas će biti dosta bezobzirnih ljudi, kojima će vaša osetljivost biti sjajna meta. Ukoliko možete uzmite slobodan dan. Ako niste u prilici i morate da izađete, pripremite se na neprijatne situacije. Znate koje su vam slabosti te se potrudite da ih zaštitite danas.

RAK

Danas će se otvoriti jedna snažna i izuzetno vredna pozicija, a vi ćete biti prava osoba za tako nešto. Današnji astrološki aspekti pomoćiće vam da pronađete neophodno samopouzdanje i snagu. Posedujete emotivni i psihički podsticaj koji vam je potreban da biste se osećali dobro u vezi tih liderskih sposobnosti. Ovo je vreme kada treba da preuzmete kontrolu nad situacijom.

LAV

Drvlje i kamenje će biti usmereno na vas danas, ali ako se dobro zaštitite neće vas moći pogoditi. Postarajte se da pronađete mirnu oazu i svež vazduh, sklonište od današnjih nevolja. Snažne planetarne sile uticaće na emotivnu agresivnost. Ukoliko ne budete pažljivi začas može izbiti rat! Potrudite se da održavate mir.

DEVICA

Vrlo je moguće da danas dođe do tenzije zbog nečijeg sebičnog stava. Imajte na umu da sebičnost ne mora da znači i negativnost. Ponekad je ona zdrava i neophodna kako bi se čovek okrenuo ka sopstvenim ciljevima. Razmislite da li bi i vama bila potrebna izvesna doza sebičnosti? Nemojte ulaziti u rasprave ako su drugi svađalački nastrojeni.

VAGA

Danas biste mogli biti malo uzdrmani zbog čudne planetarne energije. Ustvari, “uzdrman” je možda blaga reč. Najbolje bi bilio da se naoružate i pripremite za bitku. Drugi se možda samo naježe kada vide šta se dešava, ali vi ste spremni da uletite pravo u vatru. Snažne emocije biće vam glavno oružje, a svi oko vas znaju da ih vi posedujete – čitav arsenal!

ŠKORPIJA

Danas nemojte zastajati dok ne uspete. Ne dozvolite da nečija nesigurnost utiče na vas. Imajte poverenja u sebe i način na koji reagujete. Samo zato što je neko drugi tužan, to ne znači da ste vi zaduženi da ga ohrabrujete i razveselite. Najbolje što možete danas da uradite jeste da sa svojim pozitivnim stavom preokrenete situaciju i pretvorite je u neku zanimljivu egzibiciju.

STRELAC

Danas je idealan dan da kažete ono što vam je na umu već duže vreme. Budite otvoreni i direktni. Ako i dalje to budete držali u sebi samo ćete naškoditi upravo vama samima. Prestanite da brinete oko posledica i krenite već jednom. Danas je dan kada treba da budete snažni i agresivni. Ljudi oko vas mogli bi reagovati isto kao vi, te očekujte razmenu udaraca, sa čim se vi svakako umete nositi.

JARAC

Danas bi vaše mišljenje moglo biti tema nečijeg razgovora. Posedujete snažnu volju koju se ne plašite da pokažete. Imaćete tu priliku. Podučite ljude oko sebe svojim osvežavajućim znanjem. Preuzmite kontrolu tokom razgovora i prihvatite izazov da privolite druge na svoju stranu. U samim pokušajima i traganjima za uspehom koji želite, može biti dosta zabave.

VODOLIJA

Vaše osetljivo srce danas možda osetiti ljutnju i bes. Nemojte se plašiti da ćete povrediti nečija osećanja ako iskažete tu emociju. Svakako ćete se potruditi da ne pokažete pravi obim svog besa, a time ćete učiniti uslugu i sebi i drugima. Neko u vašem okruženju ne poseduje sve činjenice kako bi doneo ispravnu odluku. Pomozite mu jer ćete time osloboditi i dokazati svoje mišljenje.

RIBE

Generalno danas vas očekuje divan dan. Nećete imati probema da svoj brzi tempo zadržite tokom čitavog dana. Videćete neke mogućnosti u čudnim i malo bizarnim situacijama. Nemojte biti uskih pogleda. Dozvolite snažnoj energiji današnjeg dana da vas vodi. Budite otvoreni za nove ideje.

Autor: D.S.