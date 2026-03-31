UMRLA ANELA (21) ZA KOJU SE MOLILA CELA SRBIJA, TRAGIČAN GUBITAK Iznenada pala u komu: Prijatelji i porodica se opraštaju potresnim rečima

Anela Mušina iz Tutina iznenada je preminula u ponedeljak u 21. godini. Vest o preranoj smrti mlade Anele iz sela Draga, duboko je potresla porodicu, prijatelje i sve koji su je poznavali. U godinama kada se tek kroje snovi i planiraju budući koraci, Anela je iznenada preminula, ostavljajući za sobom prazninu koju reči teško mogu opisati.

Prema rečima osoba bliskih porodici, sve je počelo iznenada.

Osetila je slabost, stanje se pogoršalo, a nakon medicinske intervencije došlo je do komplikacija koje su je odvele u komu. Mesec dana trajala je borba – tiha, teška i puna nade. Nažalost, ta borba je juče završena na najtužniji način. Društvene mreže preplavljene su porukama bola i neverice.

Njeni prijatelji, rodbina i poznanici opraštaju se od nje rečima koje paraju srce.

"Alah da ti podari dženet, lepa naša", "Nedostajaćeš više nego što reči mogu opisati…“, "Tvoj osmeh zauvek će živeti u našim sećanjima…“

Anela je, kako svi svedoče, bila devojka blage naravi, vedrog duha i iskrenog osmeha koji je ulepšavao svaki prostor u koji bi ušla. Njena dobrota i toplina ostavile su neizbrisiv trag u srcima ljudi.

Posebno teško ovu vest podnosi njena porodica, kojoj je Anela bila ponos, radost i oslonac. Gubitak deteta je rana koja nikada ne zarasta, a bol koji danas prolazi ova porodica deli cela zajednica.

Selo Draga, kao i celi Tutin, danas tuguju.

Tišina je glasnija nego ikada, a svaka kuća nosi deo ove boli.

Autor: D.Bošković