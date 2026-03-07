MISTERIOZNA SMRT INFLUENSERKE UZDRMALA INTERNET ZAJEDNICU! Stefani umrla u 36. godini

Tragična vest o iznenadnoj smrti fitnes influenserke Stefani Batermor pogodila je mnoge njene obožavaoce i prijatelje. Stefani je preminula u svojoj 36. godini, a vest o njenoj smrti potvrdio je njen verenik Džef Nipard.

Uzrok smrti još uvek nije poznat, što dodatno produbljuje tugu i zabrinutost među njenim pratiocima. Džef, sa kojim je Stefani bila u vezi preko deset godina, podelio je ovu tužnu informaciju putem saopštenja na Instagramu, naglašavajući koliko mu je ona značila.

- Sa dubokom tugom obaveštavamo javnost o iznenadnoj smrti Džefove verenice i partnerke poslednjih deset godina, Stefani - navodi se u saopštenju objavljenom u petak.

- Kao što mnogi od vas znaju, ona je njemu značila ceo svet. Pamtićemo je po njenoj toplini i saosećanju, ljubavi prema porodici, ali i po njenom doktorskom istraživanju raka jajnika - ističe se potom.

Džef je u saopštenju zamolio javnost za privatnost u ovom teškom periodu, dok se on i njena porodica suočavaju sa gubitkom. Ova situacija dodatno pokazuje koliko je privatnost važna u trenucima velike tuge. Samo nekoliko nedelja pre tragedije, Džef je na Dan zaljubljenih objavio fotografiju na kojoj su zajedno pozirali nasmejani.

- Voleću te zauvek - napisao je on tada kao simbol njihove duboke ljubavi.

Nakon vesti o Stefaninoj smrti, njeni obožavaoci su se okupili na društvenim mrežama, ostavljajući komentare podrške i saučešća, što dodatno svedoči o njenom uticaju na živote mnogih.

Autor: Nikola Žugić