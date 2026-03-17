Stefani je bila živa kad je Petar stavio u kofer i zakopao?! Novi horor detalji ubistva lepe influenserke

Nekoliko meseci nakon nasilne smrti lepe austrijske influenserke iz Graca, forenzička istraga je utvrdila da je Stefani P. umrla od gušenja i da je pre smrti zadobila povrede lica.

Nalazi sugerišu da je devojka možda bila živa kada ju je bivši dečko stavio u kofer i odvezao je preko granice u Sloveniju, gde ju je zakopao. Osumnjičeni iz Slovenije pojaviće se na suđenju za njenu smrt ovog leta i suočava se sa doživotnom kaznom zatvora, ukoliko bude proglašen krivim.

Austrijski mediji otkrivaju rezultate forenzičke istrage nakon smrti lepe Stefani u decembru prošle godine. Njen bivši dečko, Petar (31) iz Slovenije, ranije je priznao zločin i nakon dugog ispitivanja otkrio policiji gde je zakopao devojku.

Prema pisanju lista Heute, osumnjičeni je navodno rekao da su se on i žrtva posvađali tog kobnog dana, a tokom svađe, Stefani (32) je navodno zgrabila kuhinjski nož i pokušala da sebi zabije nož u vrat, dok je on navodno pokušao da je razoruža, nanevši sebi povrede.

Petar je navodno rekao da je pokušao da zaustavi krvarenje iz njenog vrata "pritiskajući čvrsto na ranu", nakon čega je devojka prestala da se pomera.

Ekspertski izveštaj, koji je citirao Kronen, otkriva da je Austrijanka umrla od gušenja, ali istraga nije mogla definitivno da utvrdi tačno vreme smrti žene. To otvara mogućnost da je Stefani možda bila bez svesti, ali još uvek živa kada ju je bivši partner ugurao u kofer i zakopao u šumi u Sloveniji.

Tokom obdukcije, vlasti su utvrdile da su teške povrede lica uzrokovane "traumom tupim udarcem" i da ih je zadobila pre smrti. Medij je naveo da su mogući uzroci povreda udarci ili pomeranje tokom transporta u koferu.

Pisani izveštaj o obdukciji kojim se potvrđuje da je u pitanju ubistvo sada je dostavljen državnom tužilaštvu.

Iako je obdukcija sada završena, istraga još nije gotova. Državno tužilaštvo još uvek čeka rezultate iz inostranstva, posebno iz Slovenije, javlja portal 5min.at. Među njima je i pitanje da li je osumnjičeni eventualno bio pod uticajem droga u vreme zločina. Odluka o podizanju optužnice biće doneta tek kada budu dostupna sva stručna mišljenja i rezultati istrage.

Advokati Slovenca, Astrid Vagner i Ina-Kristin Stiglic, već su rekle austrijskim medijima da je njihov klijent navodno bio pod uticajem kokaina u vreme zločina. Rezultati relevantnih testova još nisu poznati.

Suđenje 31-godišnjaku zakazano je za ovo leto. Ukoliko bude proglašen krivim, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom.

