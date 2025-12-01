Petar otkrio kako je ubio Stefani i zakopao je u šumi, sad u ćeliji jeca za njom: Osećam se kao čudovište

Slučaj nestale devojke iz Graca, Stefani P. (31), dobio je najgori mogući kraj. Kako su istražitelji potvrdili u nedelju, devojka je ubijena u svom stanu nedelju dana ranije, a njeno telo pronađeno je zakopano u šumi. Zbog Stefaninog ubistva uhapšen je njen bivši dečko Petar M. iz Slovenije.

Stefani P. nestala je 23. novembra iz svog stana u Gracu nakon izlaska. Usledila je velika potraga za njom u Austriji i Sloveniji, odakle je njen bivši dečko koji je ubrzo uhapšen. Nakon izručenja Austriji, Petar je priznao sve tokom ispitivanja. Rekao je da je zadavio Stefani u njenom stanu, a onda stavio njeno telo u kofer, ubacio ga u svoj crveni golf i prevezao ga preko granice u Sloveniju.

U udaljenom šumskom području u blizini Majšperka, južno od Maribora, Petar je zakopao telo. Istražitelji iz dve zemlje došli su do zastrašujućeg otkrića u subotu. Naređena je obdukcija kako bi se otkrio tačan uzrok smrti.

Svađa u stanu

Komšije su čule buku koja je dopirala iz Stefaninog stana u vreme kada je navodno došlo do zločina, ali nisu pozvali policiju. Kada su policajci kasnije sproveli istragu, zaista su naišli na bivšeg dečka. On je tvrdio da je samo čuvao njenog psa, Marloua.

Tragovi krvi na dovratniku nisu bili dovoljni za hapšenje u tom trenutku. Tek nakon što su komšije prijavile žestoku svađu i sumnjivo ponašanje - uključujući i nošenje cerade - policija je intervenisala.

Njegovi brat i očuh su pušteni iz pritvora, ali je Stefanin bivši dečko uhapšen zbog sumnje na ubistvo.

"Ima napade plača, nedostaje mu Stefani"

Prema rečima njegove advokatice, Astrid Vagner, on je daleko od dobrog.

"Ima napade plača u ćeliji i oči su mu već crvene od tolikog plakanja", rekla je advokatica za Heute. Dodala je kako mu "strašno nedostaje Stefani i oseća se kao čudovište".

Prema njegovim izjavama advokatici, delo je "počinjeno u žaru trenutka".

"Došlo je do svađe, a ona je želela da on izađe iz stana", rekla je Vagner.

Tokom svađe, kako je rekla, Petar M. je potpuno izgubio živce i zadavio svoju bivšu devojku - nakon toga je spakovao njeno telo u kofer i zakopao ga u Sloveniji.

Tokom višesatnog ispitivanja od strane kriminalističke policije, 31-godišnjak je potom priznao hladnokrvni čin ljubomore rečima: "To sam bio ja!"

Istraga se nastavlja.

Autor: S.M.