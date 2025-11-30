HOROR DETALJI! Policija otkrila kako je Petar ubio bivšu devojku Stefani i kakve je jezive stvari potom uradio

Štajerska pokrajinska policija održala je u Gracu zajedničku konferenciju za medije, na kojoj je otkrila jezive detalje potrage za nestalom tridesetdvogodišnjom influenserkom i šminkerkom Stefani P. iz Graca i tragičan rasplet, nakon što je njen bivši dečko, inače slovenački državljanin sa urednim boravkom u Gracu, posle višesatnog ispitivanja, pritisnut dokazima, priznao da ju je ubio.

Na konferenciji su govorili Markus Has iz Ureda kriminalističke policije austrijske pokrajine Štajerske i direktor policije Gerald Ortner, kao i njihov slovenački kolega Stanko Vidovič, te Kristijan Krošl iz Državnog tužilaštva u Gracu.

Sada je tužno saznanje pred nama: nestala žena pronađena je mrtva u Sloveniji, i to upravo tokom obeležavanja šesnaest dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

Tokom ispitivanja juče, tridesetjednogodišnjak je priznao zločin, rekao je direktor Štajerske pokrajinske policije Ortner. Markus Has iz Ureda kriminalističke policije pokrajine Štajerske govorio je o toku istrage.

U večernjim satima dvadeset trećeg novembra, koleginica Stefani obavestila je policiju jer se nije pojavila na dogovorenom sastanku. Policija je odmah otišla u njen stan, gde su pronašli njenog psa i bivšeg dečka, koji je tvrdio da je samo pazio na psa dok je ona izašla. Međutim, policija je na okvirima vrata primetila tragove krvi, što još nije bilo dovoljno za hapšenje, ispričao je Has i dodao:

"Odmah je počela potraga za svedocima i njihovo ispitivanje, tokom čega su otkriveni neki alarmantni detalji. Komšije su ispričale da su ujutru oko osam sati čule žustru svađu, a nedugo zatim je tridesetjednogodišnji Slovenac viđen kako izlazi iz stana s nekom vrstom cerade ili tepiha na ramenu."

Nadzorne kamere pokazale su da je tridesetjednogodišnjak istog popodneva automobilom prešao austrijsko slovenačku granicu i potom se vratio u Štajersku. Za to vreme mobilni telefon Stefani nalazio se u gradskoj četvrti Egenberg u Gracu.

Kako je potom pojašnjeno, osumnjičeni je 24. novembra pronađen na parkingu kazina u blizini slovenačke granice, odnosno austrijsko-slovenačkog graničnog prelaza Šentilj.

Polio je automobil zapaljivom tečnošću, a zatim ušao u kazino kako bi zatražio pomoć oko gašenja požara na automobilu, pojasnio je načelnik Kriminalističke policije u Mariboru Stanko Vidovič, uz napomenu da je očigledno tridesetjednogodišnjak želeo da prikrije tragove zločina, piše Večernji list.

Međutim, to mu nije uspelo, pa je na osnovu evropskog naloga za hapšenje uhapšen i naknadno izručen Štajerskoj policiji u Gracu.

Na konferenciji je istaknuto da je tridesetjednogodišnjak tek posle višesatnog ispitivanja prekinuo ćutanje i priznao: "Ubio sam tridesetjednogodišnju ženu iz Graca, spakovao njeno telo u kofer i prevezao ga u Sloveniju, na zadnjem sedištu mog automobila."

Kofer je potom zakopan u šumovitom području u blizini Majšperka.

Sumnju da je influenserka zadavljena, kako su pisali mediji, predstavnici policije danas nisu želeli da komentarišu. Naložena je obdukcija i telo će biti prebačeno u Grac. Potom će se više znati o uzroku smrti tridesetdvogodišnjakinje iz Graca.

Policija je potvrdila da su brat i očuh osumnjičenog, koji su takođe uhapšeni prošle srede u Gracu, u međuvremenu pušteni iz pritvora, rekao je Kristijan Krošl iz Državnog tužilaštva u Gracu.

Nakon što je tridesetjednogodišnji slovenački državljanin priznao da je ubio svoju bivšu devojku Stefani P., više ne postoji rizik da bi brat ubice i njegov očuh mogli da ometaju dalju istragu.

Osumnjičeni tridesetjednogodišnjak nalazi se u istražnom zatvoru u Gracu. Direktor Štajerske pokrajinske policije Ortner izrazio je zahvalnost slovenačkim kolegama na saradnji, uz napomenu da je razmena iskustava ključna i da jezičke barijere nisu nikakva prepreka.

Autor: S.M.