'BILA JE ŽIVA KADA SU JE STAVILI U KOVČEG' Otkriveni jezivi detalji smrti influenserke

Nakon novih saznanja o smrti influenserke Stefani P., 31-godišnji Patrik M. izručen je Austriji i nalazi se u istražnom pritvoru.

Otkrivene su nove potresne informacije o istrazi smrti austrijske influenserke Stefani Pjeper (32), koja je nestala bez traga 23. novembra 2025, a nekoliko dana kasnije otkriveno je da je ubijena i zakopana u kovčegu u šumi u Sloveniji.

Njen bivši partner, Patrik M. (31), priznao je delo. Sada se, prema rezultatima obdukcije, sumnja da je žena možda još bila živa kada je stavljena u kovčeg i zakopana u šumi.



Žena je imala teške povrede po licu, a sumnjalo se da je ubijena gušenjem. Tačno vreme njene smrti i dalje je nejasno. Međutim, istražitelji sada ne isključuju mogućnost da je Štefani u početku bila samo u nesvesti i da je kasnije, dok je bila u kovčegu, preminula.

"Obdukcija nije mogla nedvosmisleno da utvrdi kada je mlada žena umrla. Sasvim je moguće da je još bila živa kada su je stavili u kovčeg. Jednako je moguće da je pre toga ubijena gušenjem", rekao je dr Kristijan Krošl, portparol Državnog tužilaštva u Gracu, za Bild.

Osumnjičeni je, prema austrijskim medijima, ispričao da je došlo do svađe tokom njihovog susreta. Štefani je navodno uzela nož i htela da se povredi, a on je to pokušao da spreči, uhvativši je za vrat. Međutim, Bild napominje da ta verzija priče ne odgovara nalazima sudske medicine. Nakon dela, Patrik M. je navodno satima vozio, a potom telo stavio u tirkizni kovčeg. Otišao je u Sloveniju i tamo zakopao ženu.

Odbrana tvrdi da je 31-godišnjak u vreme izvršenja dela navodno bio pod uticajem kokaina, ali rezultati testova još nisu dostupni. Nakon hapšenja u Sloveniji, muškarac je izručen Austriji i nalazi se u istražnom pritvoru. Suđenje bi trebalo da počne ove godine, a u slučaju osude preti mu doživotna kazna zatvora.

