STEFAN (47) DANIMA DRŽAO TELO DEVOJKE KOJU JE UBIO U KUĆI! Do detalja opisao zločin: Obmotao sam joj konopac oko vrata i povukao svom snagom

Stefan S. (47), koji je priznao ubistvo devojke Džojs P. (36) nalazi se u pritvoru u Donjoj Austriji gde čeka suđenje.

Njeno telo pronađeno je 13. januara u kući nakon što je Stefanov prijatelj podneo prijavu policiji i rekao da mu je on preko telefona priznao ubistvo.

Stefan je Džojs ubio 5. januara, nekoliko dana je živeo u kući s njenim telom, a onda je odlučio da ga sakrije u podrum.

Policajci su nakon toga odjurili u kuću u kojoj se desio zločin, gde su pronašli osumnjičenog. Stefan je odmah sarađivao sa policajcima, priznao zločin i odveo ih u podrum gde je sakrio telo.

Rezultati obdukcije su pokazali da je Džojs zadavljena kanapom.

Nedelju dana nakon jezivog zločina koji je potresao to malo mesto, isplivali su novi detalji o Stefanu. On je od ranije poznat policiji zbog nasilnog zločina koji je počinio i ima dosije.

Tokom ispitivanja u policiji rekao je da je imao problema s alkoholom, a takođe je redovno koristio i narkotike. On je rekao da je planirao da se preda 14. januara i da to niej uradio ranije jer je želeo da se pobrine za svog psa.

- Nosim teret na leđima već nedelju dana i želeo sam da se olakšam, da priznam sve. Zadavio sam je u napadu besa kada je ona krenula na mene nožem, a onda sam telo sakrio u vinski podrum - rekao je Stefan tokom ispitivanja.

Stefan i Džojs su bili u vezi nekoliko godina. Tokom pandemije korona virusa su se preselili u kuću u predgrađu, a kako on kaže tokom tog perioda počeli su svi njihovi problemi. Oboje su upali u depresiju, često su koristili alkohol i narkotike, pa im je zbog toga i veza postala toksična.

- Poslednjih šest meseci je bilo nepodnošljivo. Svađali smo se svakodnevno. Nekad je bilo sve u redu dva dana i onda ponovo haos. Stalno me je vređala. I ona je koristila drogu - ispričao je on.

Kobnog dana, atmosfera je bila dodatno zaoštrena, pa je on odlučio da izađe napolje i prošeta psa. Kada se vratio, kako kaže, Džojs ga je napala nožem.

- Nosio sam debeli kaput, pa mi se ništa nije dogodilo. Branio sam se, oborio sam je na zemlju, obmotao sam joj konopac oko vrata i povukao svom snagom. Brzo je prestala da diše - rekao je on.

Kaže da kada je već bilo prekasno kada je shvatio da ona više ne diše. Tog dana popio je celu flašu votke.

- Pozvao sam majku i rekao joj da sam uradio nešto glupo. Rekao sam joj da mi je potrebna pomoć oko psa i da moram u policiju. Sada mi je laknulo što je sve gotovo. Bio sam previše slab, prava kukavica. Da mogu da vratim vreme, sve bih uradio drugačije - ispričao je on policiji tokom ispitivanja.

Autor: D.Bošković