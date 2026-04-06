SVAKA ČAST! Spasioci iz Jagodine još jednom pokazali da nihov posao nije samo profesija - izveli herojsku akciju na Velikoj Moravi

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/mupsrbije

Vatrogasci-spasioci iz Jagodine još jednom su pokazali da njihov posao nije samo profesija, već poziv koji se živi svakog dana.

Na reci Velika Morava, u situaciji koja je za svega nekoliko trenutaka mogla da se završi tragično, spasili su muškarca koji je ispao iz čamca i počeo da se davi.

Brza procena, odlučna reakcija i uigranost na terenu bili su presudni. Naši vatrogasci reagovali su bez oklevanja i izvukli ga iz vode u poslednjem trenutku.

Ovakve intervencije ne ostavljaju prostor za grešku. Svaka sekunda nosi težinu odluke, a svaka odluka posledicu. Upravo zato, iza ove akcije ne stoji samo hrabrost, već i znanje, iskustvo i spremnost da se deluje onda kada je najteže.

Vatrogasci-spasioci ne biraju okolnosti, niti čekaju idealne uslove, izlaze na teren kada je najrizičnije, vođeni samo jednim ciljem, da nečiji život dobije još jednu šansu.

