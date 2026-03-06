AKTUELNO

Hronika

JEDNA OSOBA POGINULA, ČETVORO POVREĐENO! Stravična nesreća kod Knića: Direktno se sudarila dva vozila, vatrogasci na licu mesta

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Vatrogasci spasioci su morali da izvlače jednu povređenu osobu iz vozila.

Do nesreće je navodno došlo prilikom direktnog sudara dva vozila iz suprotnih pravaca

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova kod Gružanskog jezera u opštini Knić, prenosi "Blic".

U nesreći je jedna osoba nastradala, a četiri su zadobile povrede.

Navodno, saobraćajna nesreća se dogodila kada su se direktno sudarila dva vozila koja su se kretala suprotnim smerovima.

Vatrogasci spasioci su iz vozila izvlačili jednu povređenu osobu.

Autor: A.A.

#Knić

#Poginuli

#Vatrogasci

