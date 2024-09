Teška saobraćajna nesreća u Nišu: Sudarila se dva auta, vatrogasci morali da izvlače vozača

U sudaru dva automobila koji se desio jutros oko 8.40 časova na Bulevaru Nikole Tesle u Nišu povređen jer vozač kog su vatrogasci morali da izvlače iz vozila.

Kako nam je iz policije saopšteno, sudarili su se "reno" zaječarskih registarskih tablica i BMW iz Niša. Povređen je vozač "renoa".

- Iz jednog vozila je vozač odbio našu pomoć jer nije povređen, ali drugog su morali da izvuku iz vozila. On ima povredu glave i grudnog koša, ali je stabilnog zdravstvenog stanja i svestan. On je odvezen do reanimacije Urgentnog centra radi dalje dijagnostike- rečeno nam je u Hitnoj pomoći u Nišu.

Saobraćaj na ovoj važnoj deonici je neko vreme bio zatvoren dok su intervenisali vatrogasci. Na licu mesta je trenutno policija gde se obavlja uviđaj.

Autor: Marija Radić