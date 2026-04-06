Nova opasna prevara u Srbiji! Posle 'Puteva Srbije' oglasio se i EPS: Ne otvarajte OVU PORUKU

Na mobilne telefone građana Srbije masovno stižu lažne SMS poruke koje izgledaju kao zvanična obaveštenja od EPS-a i Puteva Srbije. Napadači koriste sofisticirane metode kako bi vas ubedili da dugujete novac za struju ili saobraćajne kazne. Ovo je direktan pokušaj krađe vaših ličnih podataka i novca sa bankovnih računa putem lažnih internet stranica.

Lažni dug za struju od 15 dinara kao mamac

Jedna verzija prevare navodi da imate neplaćen račun za električnu energiju od svega 15,3 dinara i preti isključenjem u roku od 24 sata. Poruka stiže sa broja koji počinje na +63, što je pozivni broj za Filipine, i sadrži link koji vodi na lažni portal. Glavna zamka je zahtev da odgovorite sa slovom "Y" kako bi se link aktivirao, čime zapravo dajete dozvolu svom telefonu da otvori malicioznu adresu.

Pretnje oduzimanjem vozačke dozvole zbog izmišljenih kazniDruga opasna poruka stiže sa brojeva iz Maroka (+212) i zloupotrebljava ime preduzeća "Putevi Srbije". U njoj se navodi da imate nerešenu kaznu u državnom sistemu i preti se zabranom registracije vozila i oduzimanjem vozačke dozvole. Napadači su postavili kratak rok za uplatu, do 8. aprila 2026. godine, kako bi izazvali paniku i naterali vas da brzo kliknete na link bez razmišljanja.

Kako da se zaštitite i prepoznate prevarante

Zvanične državne institucije i javna preduzeća nikada ne šalju ovakva obaveštenja sa inostranih brojeva telefona. Takođe, linkovi u ovim porukama uvek vode na sumnjive domene koji nemaju nikakve veze sa zvaničnim državnim portalima. Nikada ne unosite podatke sa svoje platne kartice na stranice koje dobijete putem SMS-a, jer prava preduzeća račune dostavljaju poštom ili preko bezbednih e-servisa.

Ako ste već kliknuli na link i ostavili svoje podatke, hitno kontaktirajte svoju banku kako biste blokirali karticu. Preporučuje se da ovakve poruke odmah obrišete i označite kao neželjenu poštu (spam) u svom telefonu. Budite svesni da prevaranti postaju sve uverljiviji, ali pažljiva provera broja pošiljaoca uvek otkriva njihovu pravu nameru.

Autor: S.M.