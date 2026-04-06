'PUTEVI SRBIJE' SE HITNO OGLASILI Ako dobijete OVU poruku, ne otvarajte, to je prevara

"Putevi Srbije" d.o.o. ponovo skreće pažnju javnosti na zlonamerne SMS poruke koje i dalje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine, nenaplaćene putarine ili drugog saobraćajnog prekršaja.
"Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa Vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotreba", poručuju iz "Puteva Srbije".
"Putevi Srbije" i ranije su u više navrata upozoravali na potencijalnu prevaru, ali je stvar uzela maha. I ovog jutra ljudima u Srbiji počela je da stiže poruka iste sadržine.
Zato su se hitno oglasili i apelovali na dodatni oprez. Ako vidite poruku, ne otvarajte!
