Objavljeno UPOZORENJE Poreske uprave za građane Srbije

Rok za podnošenje poreskih prijava za prvi kvartal u ovoj godini, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, a na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere, traje do 30. aprila, saopštila je Poreska uprava.

Kako se navodi, poreski obveznici svoju obavezu mogu ispuniti od 1. aprila na jednostavan način, elektronskim putem preko portala Frilenseri.

Dodaje se da je jedna od prednosti ovog sistema automatsko generisanje uplatnice sa svim potrebnim podacima i QR kodom nakon uspešne prijave, što omogućava brzo i jednostavno vršenje uplate, uključujući i putem aplikacije za elektronsko bankarstvo (mBanking).

Više informacija o konkretnim koracima u postupku prijave poreza dostupno je na linku: frilenseri.purs.gov.rs/prijavi-porez.html.

Poreska uprava ističe i da obveznici ovu svoju obavezu mogu ispuniti podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO-K, koja se može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, kao i u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave.

Preciziraju i da kada poreska prijava podneta elektronskim putem dobije konačni status "proknjižena", podnosilac prijave dobija podatke o nalogu za plaćanje, a nakon što se sačuva nalog za plaćanje, na portalu će biti prikazan QR kod, koji se može koristiti za plaćanje poreske obaveze.

Naglašava se i da u slučaju nepodnošenja poreske prijave u propisanom roku, obveznik podleže obavezi plaćanja kamate, kao i prekršajnoj odgovornosti.

