ISTORIJSKI DAN ZA TENT B, ZAVRŠEN MEGAPROJEKAT Japan pomogao Srbiji, zagađenje će se smanjiti i do 30 puta- Pavkov: TENT B će nastaviti da proizvodi dovoljnu količinu električnu energije

Izvor: Dnevnik.rs, Foto: Pink.rs ||

Postavljeni novi ekološki standardi u Termoelektrani „Nikola Tesla B“, u Obrenovcu, gde je svečano obeležen završetak radova na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova u blokovima B1 i B2

Reč je o investiciji koja donosi ogromne benefite za zaštitu životne sredine, pre svega kroz drastično smanjenje štetnih emisija u vazduhu.

Ministarka Sara Pavkov istakla je da će novi sistem omogućiti smanjenje emisije sumpor-dioksida i do 30 puta u odnosu na ranije vrednosti, dok će količina praškastih materija biti svedena ispod propisanih granica.

-Naši građani zato ne treba da brinu, TENT B će nastaviti da proizvodi dovoljnu količinu električne energije, u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Danas smo uspešno realizovali jedan od najvećih projekata zaštite vazduha u našoj istoriji, čemu je značajno doprinelo i naše snažno prijateljstvo i saradnja sa Japanom- poručila je putem Instagrama Pavkov.

Ovim projektom Srbija pravi važan korak ka čistijoj i zdravijoj životnoj sredini, uz istovremeno očuvanje energetske stabilnosti.

Autor: S.M.

