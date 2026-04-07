Ovo su najnovije promene: Tiču se evra

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,3737 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je danas za 0,3 odsto i iznosi 101,5256 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 5,0 odsto, a od početka godine slabiji za 1,6 odsto.

Autor: A.A.