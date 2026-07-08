Došlo je do promene: Evo koliko iznosi srednji kurs evra

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3582 dinara.

Prema podacima Narodne banke Srbije (NBS), dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači za 0,1 odsto i iznosi 102,6077.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 3,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,6 odsto.

Autor: A.A.