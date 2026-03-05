AKTUELNO

Društvo

Novi kurs evra i dolara: Ovako danas stoje stvari na kursnoj listi

Foto: Pixabay.com

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4010 dinara.

Kako iz Narodne banke Srbije navode, dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, u odnosu na prethodnu godinu niži je za 0,2 odsto, dok je od početka godine niži za 0,1 odsto.

Indikativni srednji kurs dinara prema dolaru iznosi 100,9988 dinara, što znači da je na dnevnom nivou viši za 0,2 odsto, na mesečnom nivou niži za 1,4 odsto, od početka godine viši za 9,1 odsto.

Indikativni kurs dinara prema dolaru na godišnjem nivou niži je za 1,1 odsto.

Autor: A.A.

#Dinar

#Evro

#Kurs

#kursna lista

