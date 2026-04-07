Đurđević najavila dodatna ulaganja u Dom 'Moša Pijade': Deci moramo obezbediti odgoj, bezbednost i brigu

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Radnu jedinicu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zvečanska - Dom „Moša Pijade“, koji se nalazi na području opštine Voždovac, gde su smeštena deca bez roditeljskog staranja.

Ona je istakla da će Ministarstvo, pored redovnih izdvajanja, opredeliti i sredstva za postavljanje zaštitne ograde oko samog objekta kako bi se omogućila dodatna bezbednost dece koja borave u ovom domu.

„Naš zadatak je da deci pružimo sve ono što nije biološka porodica, a to je odgoj, vaspitanje, bezbednost i priliku da ovde stasavaju u ljude i da se ovde oblikuju njihovi karakteri, na najbolji mogući način“, navela je Đurđević Stamenkovski zahvalivši svim zaposlenima koji se staraju o ovoj deci.

Naglasila je da su zaposleni u socijalnoj zaštiti tihi heroji, jer su preuzeli uloge roditelja, staratelja i svih onih koji deci ulepšavaju život i dodala da će nastojati da se njihov položaj svakim danom dodatno unapređuje.

Takođe, pomenula je i da joj je upućena neformalna inicijativa da ova ustanova ponese ime Milunke Savić.

„Milunka Savić je živela na Voždovcu i ovde se nalazi i njena kuća. Ona je ostala upamćena, ne samo kao ratnica, već i kao hraniteljka koja je brinula o ratnoj siročadi i deci bez roditeljskog staranja“, podsetila je Đurđević Stamenkovski ističući da ova ustanova zaista i treba da dobije ime po ovoj heroini.

Današnjoj poseti prisustvovala je predsednik opštine Voždovac Bojana Jakšić kojoj je ministar Đurđević Stamenkovski uputila zahvalnost na tome što su se svi odbornici ove opštine odrekli jedne mesečne odborničke plate i novac dodelili Domu Moša Pijade.