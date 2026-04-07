POLA DECENIJE USPEHA 'NEPOBEDIVIH': Održan prvi ovogodišnji Invictus Challenge by Mozzart na Petrovaradinskoj tvrđavi

Da dobru tradiciju ne valja prekidati potvrdio je još jednom Mozzartov tim „Nepobedivi”, koji već petu godinu zaredom uspešno savladava sve prepreke na događajima Invictus Challenge by Fondacija Mozzart. Startna pozicija i ove godine bila je Petrovaradinska tvrđava, odakle se poznata ekipa otisnula u osvajanje još jednog adrenalinskog izazova.

Petrovaradinska tvrđava i ove godine je poslužila kao spektakularna kulisa za trku koja je učesnike vodila kroz njene skrivene prolaze, strme staze i istorijske bedeme. Takmičari su tokom staze savladavali brojne prepreke postavljene širom kompleksa tvrđave – od penjanja i provlačenja, do balansiranja i testiranja fizičke snage, ali i mentalne izdržljivosti.

Posebnu atmosferu stvaralo je to što se trka odvijala u večernjim satima, kada je tvrđava obasjana svetlima, a pogled na osvetljeni Novi Sad dodatno je pojačavao doživljaj svakog koraka i savladane prepreke. Uz muziku, bodrenje publike i takmičarski duh, učesnici su prolazili kroz izazove koji su ih iznova podsećali da granice postoje samo da bi bile pomerene.

„Ponosni smo što Invictus Challenge iz godine u godinu raste i što smo već petu godinu zaredom na ovom spektakularnom mestu okupili veliki broj ljudi koji vole izazove i aktivan način života. Naš cilj je da kroz ovakve događaje promovišemo sport, zajedništvo i pomeranje ličnih granica, a Petrovaradinska tvrđava daje trci poseban karakter i energiju koju učesnici pamte“, poručila je Jelena Zrnzević iz Fondacije Mozzart.

Invictus Challenge iz godine u godinu raste i postaje sve prepoznatljiviji sportsko-rekreativni događaj, a činjenica da se trka na Petrovaradinskoj tvrđavi održava već petu godinu zaredom u saradnji sa Fondacijom Mozzart potvrđuje njen značaj i popularnost među učesnicima iz zemlje i regiona.

Spoj sporta, istorije i adrenalina učinio je da Petrovaradinska tvrđava i ove godine postane mesto gde se pomeraju lični rekordi, ali i mesto na kome se slavi snaga volje. Invictus Challenge tako nastavlja da gradi svoju tradiciju, okupljajući sve one koji veruju da je najveća pobeda – pobediti sebe.

NAREDNA DESTINACIJA – ŠTRAND

Nakon tvrđave, Invictus Challenge by Fondacija Mozzart biće održana na Štrandu početkom juna kada takmičare očekuje dobro poznata staza, najkraća, ali ujedno i najteža. Potom se adrenalinski duh seli na Kopaonik, dok je velika završnica svakako rezervisana za Frušku goru u oktobru.

Autor: D.Bošković