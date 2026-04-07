KOMPANIJA AMAN KUPILA DIS! Stvoren najveći domaći trgovinski lanac

Kompanija Aman doo i z Beograda postala je vlasnik 100 odsto udela u kompaniji PTP Dis doo i z Krnjeva, čime je nastao najveći domaći trgovinski lanac u Srbiji.

Ova akvizicija predstavlja krunu u poslovanju kompanije Aman doo koja je u prethodnih 35 godina poslovanja na tržistu Republike Srbije uspešno izvrsila akvizicije trgovinskih sistema: Linija Vandini, SOS marketi, Višnjica dućani, Sreten Gudurić marketi Užice, Interex, Samaldkomerc Novi Pazar, Orion Leskovac, Alfa Jagodina, Prehrana Sombor.

Poslednjom akvizicijom kompanija Aman doo je stvorila najveći domaći trgovinski lanac koji danas broji više od 5.000 zaposlenih i ima promet veći od 600 miliona evra.

Verujemo da je ovo početak još uspešne zajedničke priče, sa jasnom ambicijom da budemo još bolji - za naše zaposlene, naše kupce, naše partnere kao i širu društvenu zajednicu. Radujemo se svemu što ćemo zajedno graditi u godinama prednama, poručuju iz ove kompanije,

Autor: S.M.